Barsa, Real, pa Saudijska Arabija: Al Hilal prvo mora da otvori mesto za Bastonija

Naravno da je poveznica Simone Inzagi koji bi rado voleo da vidi Bastonija opet pod svojom komandom (vodio ga na 180 utakmica), ali trenutno Al Hilal nema mogućnost da potpiše momka iz Kazalmađorea. Neophodno je da prvo napravi prostor u igračkom kadru, te da se oslobodi jednog stranog fudbalera. To bi na primer mogao da bude Žoao Kanselo na čijem vraćanju Barselona radi od početka leta.

Nešto ranije, Bastonijev agent je izjavio da je njegov štićenik srećan u Interu i da će sigurno ostati u milanskom velikanu. Ali znate već da je fudbalsko tržište živa stvar i da na njemu apsolutno ništa nije zacementirano.

Inter je ove setone potrošio 41.000.000 evra na dolaske Aleksandra Stankovića, Manuela Akanđija i Ivana Provedela, dok je zaradio 26.500.000 evra od prodaja Denzela Damfriza, Sebastijana Espozita i Franka Karbonija. Ako dođe do prodaje Bastonija, biće to jedan od tri najveća izlazna transfera u istoriji Intera. Rekorder je Romelu Lukaku sa 113.000.000 evra (Čelsi), na drugom mestu Zlatan Ibrahimović sa 69.500.000 (Barselona), dok je treći Ašraf Hakimi sa 68.000.000 (Pari Sen Žermen).