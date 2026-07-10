Belgijski štoper posvađao klub i reprezentaciju: Sporting koči Debastov debi na Mundijalu

Belgijski fudbalski savez saopštio je u četvrtak da je Sporting proglasio Debasta nespremnim, tvrdeći da je portugalski klub poručio svom fudbaleru kako nije spreman za nastup u Los Anđelesu, što je u direktnoj suprotnosti sa procenama belgijskog medicinskog tima i nadležnih tela FIFA. Zbog ovakvog raspleta, reprezentativac Belgije je isključen iz timskog rada i trenutno trenira individualno pod nadzorom lekarskog tima.

Ipak, uprkos tome što saopštenje deluje konačno, portugalski list Rekord prenosi da finalna odluka zapravo još uvek nije doneta. Izvor blizak Sportingu navodi da su klub i savez u neprestanom kontaktu, te je pre utakmice u Los Anđelesu zakazan sastanak i nova medicinska procena. Ukoliko se sve strane usaglase da je štoper potpuno spreman, selektor Rudi Garsija moći će da ga koristi, dok će u slučaju bilo kakve sumnje u vezi sa njegovim zdravljem, debi na Mundijalu biti ponovo odložen.

Podsetimo, mladi defanzivac, koji iza sebe ima 26 nastupa za nacionalni tim i učešće na Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine kada, doduše, nije odigrao ni minut, povredio se početkom maja. Povreda noge dogodila se tokom treninga u klupskoj Akademiji pri uigravanju prekida, neposredno nakon utakmice protiv Vitorije Gimaraes. Uprkos tome, pozvan je u reprezentaciju sa nadom da će njegov oporavak biti kratak i da će moći da pomogne ekipi na turniru.

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Debast je zbog ove povrede propustio sam početak turnira, a ostatku tima na treninzima priključio se tek krajem juna, nakon što je Belgija osvojila prvo mesto u svojoj grupi i obezbedila plasman u nokaut fazu. Pre utakmice šesnaestine finala protiv Senegala počeo je da trenira bez ograničenja, ali je tek nedavno dobio i zvanično zeleno svetlo od nezavisnog tela FIFA koje analizira ovakve slučajeve.

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Da je zdrav, Debast bi izvesno bio starter na Mundijalu budući da je odigrao šest od osam utakmica u kvalifikacijama. A i te dve propustio je zbog povrede. U njegovom odsustvu štoperski tandem u dosadašnjem toku turnira činili su Brendon Mehele i Natan Engoj.

SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE

Četvrtak

Francuska - Maroko 2:0 (0:0)

/Embape 60, Dembele 66/

Petak

21.00: (1,67) Španija (4,00) Belgija (5,60)

Subota

23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)

Nedelja

03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)

***kvote su podložne promenama