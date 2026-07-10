Mario Hezonja MVP kvalifikacija
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 14:27
Hrvatski košarkaš proglašen za najboljeg igrača prve faze
Završena je prva faza FIBA kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Kada se sve stavi na papir i sumiraju utisci, dolazi se do zaključka da je najbolji igrač prvog dela kvalifikacija bio Mario Hezonja. FIBA je na zvaničnom sajtu saopštila da je hrvatski košarkaš dobitnik prve MVP nagrade za jednu fazu kvalifikaciju, što je novitet Svetske kuće košarke.
Da bi igrači bili kvalifikovani za individualna priznanja koja FIBA prvi put dodeljuje, morali su da igraju barem četiri od šest mečeva u trci za drugu fazu kvalifikacija, tako da je sve uslove ispunio Mario Hezonja i na kraju se ispostavilo da je bio najbolji igrač.
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Odigrao je svaku utakmicu za nacionalni tim, a Hrvati su prvu fazu završili sa skorom 5-1 i plasirali su se u naredni deo borbe za plasman na Mundobasket naredne godine. Morali su Hrvati da do ovde uopšte dođu tako što su igrali pretkvalifikacije, što je malo bilo i neprijatno za nekadašnju košarkašku silu, ali to što je. Prebrodili su sve prepreke i odigrali su odlično na pomenutih šest mečeva u grupi E.
Mario Hezonja odigrao je svaki meč i beležio je 19,3 poena, 8,3 skokova, 5,5 asistencija i 1,2 ukradene lopte u proseku na tim utakmicama. Postao je i prvi igrač u istoriji FIBA kvalifikacija u Evropi koji je imao tripl-dabl jer je u pretposlednjem kolu protiv Kipra - koji su inače pobedili 73 razlike - upisao 11 poena, deset skokova i 12 asistencija. Samo dva dana kasnije, Nikola Jokić je takođe ostvario tripl-dabl, pošto je protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu upisao 20 poena, deset skokova i 11 asistencija. Dva istorijska učinka u razmaku od nekoliko dana.
Što se tiče najbolje petorke prve kvalifikacione faze, hrvatskom košarkašu pridružili su se Niko Menion, Tarik Biberović, Mateuš Ponitka i Tornike Toko Šengelija.
Za najboljeg mladog igrača proglašen je reprezentativac Slovenije, Stefan Joksimović. On je na šest utakmica za tu nacionalnu selekciju beležio 10,2 poena, 3,3 skoka i 1,5 asistencija za samo 15 minuta u proseku na parketu.