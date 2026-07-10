Mario Hezonja MVP kvalifikacija

Odigrao je svaku utakmicu za nacionalni tim, a Hrvati su prvu fazu završili sa skorom 5-1 i plasirali su se u naredni deo borbe za plasman na Mundobasket naredne godine. Morali su Hrvati da do ovde uopšte dođu tako što su igrali pretkvalifikacije, što je malo bilo i neprijatno za nekadašnju košarkašku silu, ali to što je. Prebrodili su sve prepreke i odigrali su odlično na pomenutih šest mečeva u grupi E.

Mario Hezonja odigrao je svaki meč i beležio je 19,3 poena, 8,3 skokova, 5,5 asistencija i 1,2 ukradene lopte u proseku na tim utakmicama. Postao je i prvi igrač u istoriji FIBA kvalifikacija u Evropi koji je imao tripl-dabl jer je u pretposlednjem kolu protiv Kipra - koji su inače pobedili 73 razlike - upisao 11 poena, deset skokova i 12 asistencija. Samo dva dana kasnije, Nikola Jokić je takođe ostvario tripl-dabl, pošto je protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu upisao 20 poena, deset skokova i 11 asistencija. Dva istorijska učinka u razmaku od nekoliko dana.

Što se tiče najbolje petorke prve kvalifikacione faze, hrvatskom košarkašu pridružili su se Niko Menion, Tarik Biberović, Mateuš Ponitka i Tornike Toko Šengelija.

Za najboljeg mladog igrača proglašen je reprezentativac Slovenije, Stefan Joksimović. On je na šest utakmica za tu nacionalnu selekciju beležio 10,2 poena, 3,3 skoka i 1,5 asistencija za samo 15 minuta u proseku na parketu.