Matić ponuđen Juventusu kao jeftina opcija
Vreme čitanja: 1min | pet. 10.07.26. | 14:31
Torinski klub će razmisliti o vezisti Sasuola
Možda su Dušan Vlahović i Filip Kostić otišli iz Juventusa, ali to ne znači nužno da neće biti srpskih fudbalera u crno-belom dresu sledeće sezone. Kako javljaju italijanski portali Tutosport i Mediaset, nekadašnji reprezentativac naše zemlje Nemanja Matić je ponuđen Staroj dami.
Navodno, do toga je došlo tokom sastanka između Vlada Lemića i izvršnog direktora Juventusa Frederika Masare oko transfera argentinskog golmana Emilijana Martineza. Lemić zastupa čuvara mreže Aston Vile, ali i Matića.
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Tokom razgovora između njih dvojice izgleda da je Masara rekao da mu je potreban i fudbaler u veznom redu. Ne neko skup, već iskusan i spreman za manju minutažu.
Lemić je zato ponudio sadašnjeg fudbalera Sasuola, koji se savršeno uklapa u te okvire. Ne bi 37-godišnji vezisa tražio da bude starter na svakoj utakmici, ali bio bi savršeno spreman da bude čovek zadatka šefu stručnog štaba Lučana Spaletija.
21.00: (1,67) Španija (4,00) Belgija (5,60)
Isti portali tvrde da Masara nije odbio predlog, već da će razmisliti o tome.
Matić ima još godinu dana ugovora sa Sasuolom, ali italijanski prvoligaš mu sigurno ne bi pravio problem ako bi Juventus rešio da krene u akciju. Lako bi se postigao dogovor i Stara dama bi postala treći klub u Seriji A za koji bi Matić igrao, pošto je prethodno nosio i dres Rome.
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