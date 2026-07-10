Matić ponuđen Juventusu kao jeftina opcija

Tokom razgovora između njih dvojice izgleda da je Masara rekao da mu je potreban i fudbaler u veznom redu. Ne neko skup, već iskusan i spreman za manju minutažu.

Lemić je zato ponudio sadašnjeg fudbalera Sasuola, koji se savršeno uklapa u te okvire. Ne bi 37-godišnji vezisa tražio da bude starter na svakoj utakmici, ali bio bi savršeno spreman da bude čovek zadatka šefu stručnog štaba Lučana Spaletija.

21.00: (1,67) Španija (4,00) Belgija (5,60)

Isti portali tvrde da Masara nije odbio predlog, već da će razmisliti o tome.

Matić ima još godinu dana ugovora sa Sasuolom, ali italijanski prvoligaš mu sigurno ne bi pravio problem ako bi Juventus rešio da krene u akciju. Lako bi se postigao dogovor i Stara dama bi postala treći klub u Seriji A za koji bi Matić igrao, pošto je prethodno nosio i dres Rome.

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