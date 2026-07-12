Beli medved Mundijala? Argentina 'pogurana' na 11 od 13 poslednjih utakmica
Vreme čitanja: 4min | ned. 12.07.26. | 12:54
Meč sa Švajcarskom još jedan u nizu koji u javnosti i među neutralnima budi sumnju da se Gaučosima gleda kroz prste
Digla se prašina i kako vreme prolazi, ne da se spušta, nego postaje još gušća. Glavni razlog za to na ovom Mundijalu je - Argentina. Gaučosi jesu prošli u polufinale pobedom protiv Švajcarske (3:1), međutim, kao i na skoro svim prethodnim utakmicama, desila se situacija zbog koje rivali često besni napuste teren. Drugi žuti karton Brila Emboloa, tačnije primena pravila "Mistaken identity" donela je Argentini igrača više, što se kasnije ispostavilo ključnim u produžetku gde je ekipa Lionela Skalonija rešila utakmicu.
Generalno gledano, od početka SP, Gaučosima su dosuđena tri penala, izbegli su dobijanje crvenog kartona, njihovim rivalima su poništavani golovi zbog faula na sredini terena, a poslednja dešavanja na meču protiv Švajcarske samo dodatnu bacaju senku na sve. Kad se pogleda poslednjih 13 mečeva Argentine na Mundijalima, čak na 11 je bilo odluka koje su išle na štetu njihovih rivala. Ipak, ako pitate Zlatana Ibrahimovića, on u isključenju Emboloa ne vidi ništa sporno.
"To je bila potpuno ispravna odluka. Slažem se sa sudijom. Nije bilo dovoljno kontakta da bi igrač onako pao, a na ovom nivou fudbaleri jednostavno moraju biti pošteni. Četvrtfinale Svetskog prvenstva je previše važna utakmica da bi odluke zavisile od nečijeg preuveličavanja. Bril Embolo je snažan napadač, ali je u tom trenutku doneo pogrešnu odluku. Ako sudija proceni da je igrač pokušao da iznudi faul bez realnog kontakta, onda ima apsolutno svako pravo da mu pokaže drugi žuti karton. Ljudi će uvek raspravljati o VAR-u, ali ovog puta su doneli dobru odluku. Fudbalu je potrebna doslednost, a veličina utakmice ili imena ekipa ne smeju da menjaju pravila igre", smatra Zlatan.
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Potpuno drugačiji stav ima Tjeri Anri. Legendarni Francuz smatra da je sudija Žoao Pinjeiro prestrogo isključio napadača Švajcarske. Sa Anrijem se složio bivši sudija Mark Klatenburg. On smatra da je aktivacija VAR sistema radi promene odluke o faulu i naknadno pokazivanje drugog žutog kartona za simulaciju bila „izuzetno oštra odluka” koja je uništila Švajcarsku.
"Po slovu zakona i zvaničnim pravilima, to jeste žuti karton za simuliranje. Embolo je svesno čekao kontakt i sam ga inicirao, što se danas automatski kažnjava. Međutim, pokazati drugi žuti i poslati igrača van terena u četvrtfinalu Svetskog prvenstva, u utakmici ove veličine i važnosti, deluje izuzetno surovo i prestrogo. Možemo reći da je to bila nesmotrenost koja je direktno koštala njegove saigrače, ali sudije moraju imati bolji osećaj za igru pre nego što jednim potezom prelome ovako važan meč".
Da li je aktuelni šampion sveta posle svega postao beli medved Mundijala? Naravno, ništa ne tvrdimo, ali je čudno kako se najviše halabuke digne baš posle njihovih mečeva. To traje još od prvog kola i meča protiv Alžira u kom je Lionel Mesi veoma oštro startovao na cevanicu Aise Mandija i za to nije dobio ni žuti karton, dok je Folarin Balogun za isti start nad Tarikom Muharemovićem dobio crveni, s tim da je od tog događaja napravljena farsa i sramota pa je Balogunu obrisan karton. O situaciji protiv Alžira oglasio se Alehandro Moreno, nekadašnji reprezentativac Venecuele, a danas analitičar na ESPN.
"Mesi je morao da dobije crveni karton. Ovo samo pojačava utisak da najveće zvezde imaju potpuno drugačiji tretman na terenu. Sudije su prosto zažmurile", rekao je Moreno.
Penali koji su im dosuđeni protiv Austrije i Jordana su bili regularni, ali čim je krenula nokaut faza, ponovo je nastala kontroverza zbog slobodnog udarca Lea Mesija protiv Kape Verdea u trenucima dok sudija još nije dao znak da prekid može biti izveden. Na istom meču, sudija Dru Fišer prekinuo je opasan napad Zelenortskih ostrva zbog medicinskom tajmauta Argentinaca.
Haotičnih situacija bilo je i na prethodnom Mundijalu, gde je Argentincima dosuđeno čak šest penala tokom turnira, ali je daleko najveću buku napravio meč protiv Holandije. Bio je to jedan od najtenzičnijih mečeva u novijoj istoriji šampionata. Španac Antonio Mateu Lahoz pokazao je čak 18 žutih kartona, a Mesi i družina su prošli dalje posle dramatične penal serije. Leandro Paredes je na toj utakmici bio najbezobrazniji, pogotovo kad je pokosio Nejtana Akea i posle šutnuo loptu ka klupi Holandije. Iz nekog razloga, nije isključen.
Činjenica je da aktuelni šampion sveta ume da igra grubo i da nekad pređe granicu, ali isto tako, utisak je da im se gleda kroz prste. Kako na prošlom tako i na ovom Mundijalu.