Beli medved Mundijala? Argentina 'pogurana' na 11 od 13 poslednjih utakmica

Digla se prašina i kako vreme prolazi, ne da se spušta, nego postaje još gušća. Glavni razlog za to na ovom Mundijalu je - Argentina. Gaučosi jesu prošli u polufinale pobedom protiv Švajcarske (3:1), međutim, kao i na skoro svim prethodnim utakmicama, desila se situacija zbog koje rivali često besni napuste teren. Drugi žuti karton Brila Emboloa, tačnije primena pravila "Mistaken identity" donela je Argentini igrača više, što se kasnije ispostavilo ključnim u produžetku gde je ekipa Lionela Skalonija rešila utakmicu.

Generalno gledano, od početka SP, Gaučosima su dosuđena tri penala, izbegli su dobijanje crvenog kartona, njihovim rivalima su poništavani golovi zbog faula na sredini terena, a poslednja dešavanja na meču protiv Švajcarske samo dodatnu bacaju senku na sve. Kad se pogleda poslednjih 13 mečeva Argentine na Mundijalima, čak na 11 je bilo odluka koje su išle na štetu njihovih rivala. Ipak, ako pitate Zlatana Ibrahimovića, on u isključenju Emboloa ne vidi ništa sporno.

"To je bila potpuno ispravna odluka. Slažem se sa sudijom. Nije bilo dovoljno kontakta da bi igrač onako pao, a na ovom nivou fudbaleri jednostavno moraju biti pošteni. Četvrtfinale Svetskog prvenstva je previše važna utakmica da bi odluke zavisile od nečijeg preuveličavanja. Bril Embolo je snažan napadač, ali je u tom trenutku doneo pogrešnu odluku. Ako sudija proceni da je igrač pokušao da iznudi faul bez realnog kontakta, onda ima apsolutno svako pravo da mu pokaže drugi žuti karton. Ljudi će uvek raspravljati o VAR-u, ali ovog puta su doneli dobru odluku. Fudbalu je potrebna doslednost, a veličina utakmice ili imena ekipa ne smeju da menjaju pravila igre", smatra Zlatan.