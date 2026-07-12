Stanić nije stopiran zbog Brozovića, problem visoki zahtevi agenta
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Vreme čitanja: 1min | ned. 12.07.26. | 14:25
Podsetimo, klubovi su se već dogovorili...
Transfer Petra Stanića (24) iz Ludogoreca u Olimpijakos, najavljen još pre nekoliko nedelja, nikako da se finalizuje. Kada se ranije danas pojavila vest da su pirejski crveno-beli bacili oko na Marcela Brozovića (33) i Sofijana Amrabata (29), mnogi su posumnjali da je zapravo to razlog što se srpski internacionalac našao 'na čekanju', međutim bugarske i grčke kolege tvrde da ti poslovi nisu međusobno povezani.
Prema njihovim informacijama, transfer još nije zaključen usled Olimpijakosovog neslaganja u pregovorima sa Stanićevim agentom.
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Podsetimo, dva kluba već su dogovorila visinu obeštećenja, ona će iznositi oko 9.000.000 evra, ali sve je zapelo kada su zastupnici nekadašnjeg veziste Crvene zvezde i TSC-a potraživali godišnju platu za svog štićenika od čak 1.500.000 evra.
"To u ovom trenutku prevazilazi mogućnosti Olimpijakosa, ali u Pireju i pored toga veruju da će konačan dogovor biti postignut, jer Stanić je odavno izrazio želju da obuče crveno-beli dres", pišu Grci.
Prema istim izvorima, on je zbog rešenosti da dođe u Atinu odbacio mogućnost da se okuša u Premijer ligi, odakle je imao poziv Frenka Lamparda i njegovog Koventrija.
"Na Karaiskakisu vlada optimizam da će kompromis uskoro biti pronađen, posle čega bi Olimpijakos u potpunosti mogao da se posveti narednim potezima na tržištu. A sledeća meta trebalo bi da bude pomenuti hrvatski internacionalac Marcelo Brozović", stoji u zaključku teksta.