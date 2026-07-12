Stanić nije stopiran zbog Brozovića, problem visoki zahtevi agenta

Podsetimo, dva kluba već su dogovorila visinu obeštećenja, ona će iznositi oko 9.000.000 evra, ali sve je zapelo kada su zastupnici nekadašnjeg veziste Crvene zvezde i TSC-a potraživali godišnju platu za svog štićenika od čak 1.500.000 evra.

"To u ovom trenutku prevazilazi mogućnosti Olimpijakosa, ali u Pireju i pored toga veruju da će konačan dogovor biti postignut, jer Stanić je odavno izrazio želju da obuče crveno-beli dres", pišu Grci.

Prema istim izvorima, on je zbog rešenosti da dođe u Atinu odbacio mogućnost da se okuša u Premijer ligi, odakle je imao poziv Frenka Lamparda i njegovog Koventrija.

"Na Karaiskakisu vlada optimizam da će kompromis uskoro biti pronađen, posle čega bi Olimpijakos u potpunosti mogao da se posveti narednim potezima na tržištu. A sledeća meta trebalo bi da bude pomenuti hrvatski internacionalac Marcelo Brozović", stoji u zaključku teksta.