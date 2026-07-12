Optužbe na račun srpskog trenera: Nije doveo pojačanje “iz inata”
Vreme čitanja: 2min | ned. 12.07.26. | 13:42
Milić Ćurčić na udaru u Kazahstanu zbog odluke da ne angažuje reprezentativca Makedonije Janija Atanasova
Svašta se može čuti u raznim podkastima iz sveta fudbala. Mnoge od tih informacija su na nivou “rekla-kazala” i ne treba ih uzimati zdravo za gotovo. Ipak, zanimljive su optužbe koje je u jednoj emisiji izneo kazahstanski novinar Eldar Amanbajev na račun srpskog fudbalskog stratega Milića Ćurčića koji je do nedavno trenirao tamošnjeg prvoligaša Kizilžar.
Naime, pomenuti novinar je ispričao kako je 45-godišnji strateg “izbušio” transfer reprezentativca Makedonije Janija Atanasova u Kizilžar iz inata, zato što je znao da neće ostajati u tom klubu. Optužio je Ćurčića da svesno nije hteo da učini ekipu jačom za svog naslednika.
Izabrane vesti
Gostujući u podkastu “Birnši Bol” ispričao je šta se po njegovim saznanjima izdešavalo u Petropavlovsku početkom juna.
“Ćurčić je rekao da je Atanasov slab igrač i da neće pomoći ekipi. Posle njegove ostavke, priznao je da je Atanasov zapravo dobar fudbaler i da je namerno radio protiv njegovog dovođenja”, rekao je Amanbajev.
16.00: (2,05) Astana (3,30) Aktobe (3,45)
U međuvremenu, bivši fudbaler Burse, Krakovije i Larise jeste pronašao angažman u Kazahstanu, ali u Aktobeu. Potpisao je sredinom juna, a do sada je već odigrao tri cele utakmice i zabeležio jednu asistenciju.
Što se tiče Ćurčića, on je podneo ostavku 29. juna posle poraza od Jelimaja (0:2), četvrtog uzastopnog u junu. Sada je Kizilžar 14. na tabeli, prvi iznad zone ispadanja, sa 15 bodova. Za to vreme novi Atanasov klub Aktobe je šesti sa 25 poena.
*******
Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️
*******
KAZAHSTAN 1 – 17. KOLO
Subota
Irtiš – Ženis 0:1 (0:0)
/Jevtić 90+6ag/
Ženis – Altaj 0:1 (0:1)
/Dadajev 6pen/
Kaspij – Ordabasi 3:2 (1:1)
/Klimovič 16, Alilajhan 56, Sila 81 – Jonsen 42, Amir 90+1/
Nedelja
15.00: (2,10) Ulitau (3,30) Kajsar (3,30)
16.00: (3,60) Atirau (3,30) Jelimaj (2,00)
16.00: (2,05) Astana (3,30) Aktobe (3,45)
17.00: (1,90) Tobol (3,70) Okžetpes (3,30)
***Kvote su podložne promenama