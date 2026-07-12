Optužbe na račun srpskog trenera: Nije doveo pojačanje “iz inata”

Svašta se može čuti u raznim podkastima iz sveta fudbala. Mnoge od tih informacija su na nivou “rekla-kazala” i ne treba ih uzimati zdravo za gotovo. Ipak, zanimljive su optužbe koje je u jednoj emisiji izneo kazahstanski novinar Eldar Amanbajev na račun srpskog fudbalskog stratega Milića Ćurčića koji je do nedavno trenirao tamošnjeg prvoligaša Kizilžar.

Naime, pomenuti novinar je ispričao kako je 45-godišnji strateg “izbušio” transfer reprezentativca Makedonije Janija Atanasova u Kizilžar iz inata, zato što je znao da neće ostajati u tom klubu. Optužio je Ćurčića da svesno nije hteo da učini ekipu jačom za svog naslednika.