Ogroman problem za Inter: Bivši gazda tužio sadašnje vlasnike, moguća šteta - 450.000.000 evra

Ukoliko bi se to desilo, bio bi to veliki finansijski udarac i za Inter koji više ne bi mogao da računa na ozbiljna sredstva za jačanje ekipe, ali pre svega za američke vlasnike. Dug koji Kinez ima na naplatu je dospeo u aprilu 2024, ali nije mogao da ga vrati. U pitanju je suma od 275.000.000 evra sa kamatom od 12 posto. Sve kako bi Inter nekako izugrao krizu tokom pandemije Korone. Kao garanciju da će vratiti novac, Žang je založio većinski paket akcija u Interu (68,5 posto).

Međutim, do maja 2024. dug je sa kamatama narastao na 395.000.000 evra. Kako Stiven i kompanija Sunig nisu uspeli da vrate novac, niti pronađu novog partnera, Ouktri je aktivirao zalog i preuzeo kontrolu nad Interom. Prema ugovoru, američki vlasnici imaju pravo da naplate dug, ali ako nezavisni procenitelji utvrde da je vrednost Inter u trenutku kad su ga preuzeli bila znatno veća od 400.000.000 evra, onda bi se našli u velikoj nevolji. I to je karta na koju Žang igra.

Pre nekoliko godina, protiv kineskog biznismena podignute su čak četiri tužbe zbog duga prema poveriocima od čak 300.000.000 evra. Među njima je jedna iz Milana. Jedan od tužilaca tražio je da se otkrije kako je i zašto Inter pristao da Žangu ne isplaćuje nikakvu platu, jer on u zvaničnim dokumentima nije prijavio nikakvu nekretninu na svoje ime, niti bilo kakve prihode. Ali, zato jeste ostavio velike dugove.