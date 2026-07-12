Bešiktaš sprema potres: Ako ne mogu Vlahović i Girasi možda može - Lukaku

Kako se može čuti, u turskom klubu su zadovoljni kako se Lukaku oporavio i već su kontaktirali Napoli oko eventualnog transfera. Klub sa juga Italije otvoren je da proda Romelua, pogotovo posle svega što se dešavalo prethodne sezone. Iskusni napadač je odigrao samo pet utakmica i ozbiljno je naljutio rukovodioce kluba posle situacije iz marta ove godine kad je vidno nespreman otišao na reprezentativno okupljanje, dobio je poštedu od Rudija Garsije, ali se u Napulj nije vratio, nego je ostao u Belgiji i tamo nastavio lečenje.

Od tada, u Napoliju ga vide kao višak, čak je bilo priče da bi mogao biti udaljen iz tima. Ono što može biti ogromna prepreka za Bešiktaš je činjenica da Belgijanac zarađuje 8.500.000 evra godišnje. Pride, neće ni Aurelio De Laurentis da ga se odrekne besplatno, već navodno traži 10.000.000, dok Crni Orlovi, kako im je naziv u Turskoj, ne planiraju da plate više od 5.000.000, ali prostora za dogovor ima.

Pored Bešiktaša, Lukaku je bio povezivan i sa Fenerbahčeom, ali dalje od kontakata se nije otišlo. Jedini čovek koji može da ostavi "Big Roma" na jugu Italije je Masimilijano Alegri koji ga je želeo u timu dok je bio trener Juventusa. Međutim, kako su odnosi na relaciji klub-igrač narušeni, male su šanse da će Lukaku ostati u Napulju.