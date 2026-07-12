Almerija baš voli Srbe: Stigao bivši omladinac Partizana

Popović u Almeriju ne dolazi nažalost iz Beograda, već iz Italije. Od januara 2024. godine on je bio član Verone, igrao je za omladinski tim u Primaveri, gde je sakupio 61 nastup.

Pitanje je koliko će sunarodnika tačno imati ove sezone u Almeriji. Milovanović je blizu transfera u engleskog drugoligaša Portsmut, dok se za Džodića prethodnih dana pričalo da je na radaru Deprotivo La Korunje. Svakako, barem je Popović tu da nastavi da nosi plamen.

17.00: (1,90) Tobol (3,70) Okžetpes (3,30)

Od srpskih fudbalera, za Almeriju su kroz istoriju igrali još Ljubomir Vorkapić, Ranko Popović, Nikola Milinković, Miodrag Anđelković, Veljko Paunović, Dragan Rosić, Nikola Maraš, Radosav Petrović i Srđan Babić.

Popović je čak osmo pojačanje Almerije ovog leta. Prethodno su ugovore sa članom Segunde potpisali Brajan Kipenga, Horhe Pulido, Kvim Hunjent, Aleks Sola, Leo Baptistao, Mihel de la Fuente i Andre Orta.

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