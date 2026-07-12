Almerija baš voli Srbe: Stigao bivši omladinac Partizana
Vreme čitanja: 1min | ned. 12.07.26. | 15:12
Štoper Andrej Popović (20) potpisao šestogodišnji ugovor sa španskim drugoligašem
Ima neke tajne veze između fudbalskog kluba Almerije i Srbije. Kroz istoriju ovaj klub je od stranaca više imao samo Brazilaca i Argentinaca. Pored Stefana Džodića i Marka Milovanovića španski drugoligaš je ove nedelje promovisao još jedno pojačanje iz Srbije, nekadašnjeg omladinca Partizana Andreja Popovića.
Ovaj 20-godišnjak igra na poziciji štopera, visok je 193 centimetara i definitivno predstavlja zalog za budućnost. Tako očigledno razmišljaju i na Pirinejskom poluostrvu, pošto su sa Popovićem potpisali ugovor do leta 2032. godine.
Izabrane vesti
Popović u Almeriju ne dolazi nažalost iz Beograda, već iz Italije. Od januara 2024. godine on je bio član Verone, igrao je za omladinski tim u Primaveri, gde je sakupio 61 nastup.
Pitanje je koliko će sunarodnika tačno imati ove sezone u Almeriji. Milovanović je blizu transfera u engleskog drugoligaša Portsmut, dok se za Džodića prethodnih dana pričalo da je na radaru Deprotivo La Korunje. Svakako, barem je Popović tu da nastavi da nosi plamen.
17.00: (1,90) Tobol (3,70) Okžetpes (3,30)
Od srpskih fudbalera, za Almeriju su kroz istoriju igrali još Ljubomir Vorkapić, Ranko Popović, Nikola Milinković, Miodrag Anđelković, Veljko Paunović, Dragan Rosić, Nikola Maraš, Radosav Petrović i Srđan Babić.
Popović je čak osmo pojačanje Almerije ovog leta. Prethodno su ugovore sa članom Segunde potpisali Brajan Kipenga, Horhe Pulido, Kvim Hunjent, Aleks Sola, Leo Baptistao, Mihel de la Fuente i Andre Orta.
*******
Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️
*******