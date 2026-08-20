Benfika u petoj brzini ide u Ligu Evrope; Bugari nesnađeni na Kritu, Sint Trojden slavi Japanca

Orhus je ispao od Sabaha na putu ka Ligi šampiona, iako je slavio u prvoj utakmici i bio bolji, pa kako stvari stoje na kraju, mogu da se zadovolje 'samo' Ligom konferencije. Naravno, ako ne izvuku neko čudo u Danskoj, gde ne igraju na svom terenu i nekako naprave nešto.

Prošetaće se Benfika izgleda kroz ove kvalifikacije za Ligu Evrope. Kada je krenulo, razbili su Sent Galen u Lisabonu 'petardom'. Posle toga, Harts je dobio šest golova u mreži u glavnom gradu Portugala. Sada je na red došao danski šampion Orhus, koji je i najbolje prošao od svih navedenih. Benfika je rutinski savladala na svom terenu danski tim 3:1 (3:1), mada je moglo ubedljivije i sigurnije, da nema nikakvih dilema pred revanš. Bilo kako bilo, verovatno je i ovo dosta, ali ne treba sve upisivati unapred. I pored dominacije portugalskog velikana.

Krenulo je odmah iz prvog napada za Benfiku. Stropoštali su se napred, lopta se odbijala i odbijala, od defanzivaca, od stative, od golmana i na kraju stigla do Rafe Silve da je zakuca u mrežu sa pola metra za vođstvo. Za dupliranje prednosti pobrinuo se Bareiro na sličan način. Opet odbitak jedan, odbitak drugi, greška odbrane u 31. minutu i Bareiro isto sa manje od pola metra je samo ugurao u gol. Jeftino primljeno sve od strane danskog tima. Odgovorio je Jorgensen u 36. minutu za smanjenje vođstva, ali samo naljutio domaćina. Opet još jedna greška gostiju, Erik Kal je igrao rukom u kaznenom prostoru, gde odmah sudija pokazuje na belu tačku i posle provere iz VAR sobe - jedanaesterac. Vangelis Pavlidis je zakucao loptu u mrežu u drugom minutu nadoknade i doneo 3:1, pa ispostaviće se i konačan rezultat jer je drugo poluvreme bilo baš tmurno.

Sem Ludogoreca, bugarski fudbal blista ovog leta u kvalifikacijama, ali CSKA iz Sofije nije se baš proslavio na Kritu. Daleko od proslavio. OFI ih je neočekivano pregazio u prvom meču plej-ofa za Ligu Evrope 3:0 (1:0), tako da će bugarski velikan morati u Ligu konferencije ove sezone, osim ako ne dođe do nekog nestvarnog preokreta u glavnom gradu naredne nedelje. Bilo je mučno veče za CSKA, koji je bio blagi favorit, koji je generalno bolji tim i u boljoj formi, ali je stvarno bilo veoma loše sa njihove strane i zato su sada kilometrima daleko od Lige Evrope pred drugu utakmicu sa grčkom predstavnikom. Iskusni napadač Taksiarčis Funtas je bio koban po CSKA iz Sofije. Pogodio je u 19. minutu, zatim i realizovao penal u 51. za dupliranje prednosti i gosti su od njega mogli da odahnu tek u 66. kada je izašao napolje. Tada je na Kritu bio plan da se domaćin brani, CSKA se otvorio kao da ne postoji revanš i hteo da nekako umulja još jedan gol, ali su umesto toga primili još jedan. Ostali su sa igračem manje u 81. minutu kada je Brahimi zbog dobio direktan crveni karton i ostavio saigrače na cedilu, a baš zbog tog otvaranja su primili još jedan gol. Iz kontre Dikman pogađa u 95. minutu i najverovatnije rešava ovaj dvomeč.

Do trijumfa je došao i Sint Trojden u poslednjim trenucima meča, prave jedne bitke protiv Omonije kod kuće. Belgijski tim može da slavi i diže u nebesa Tanigučija u 94. minutu, koji je pogodio za pobedu i mirnu glavu pred revanš na Kipru. Slavio je belgijski tim 1:0 (0:0) i sada su oni korak bliže ulasku u Ligu Evrope. Japanski fudbaler nanjušio je fantastičan centaršut sa leve strane Merijena, koji je ubacio vrhunsku loptu u srce peterca, gde je Taniguči samo pao na nju i smestio je u mrežu za pobedu. Nekadašnji igrač Partizana Samed Baždar ušao je na poluvremenu, ali nije imao neki preterano zapažen učinak.