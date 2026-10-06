Nema boljeg džokera na svetu! Španci patili, Merino ušao i isisao dušu Hrvatima

Taman što je krv opet među Hrvatima da struji, pojavio se Mikel Merino i zagorčao im je život. I to tako dobro radi fudbalskim silama...

Pre dve godine na Evropskom prvenstvu je u četvrtfinalu, pred kraj drugog produžetka, naudio Nemačkoj. Pre koji mesec je na Mundijalu to uradio Portugaliji, a zatim i Belgiji. Na ta dva susreta u nokaut fazi zbirno je sakupio devet minuta?!

I zato, još jednom: trenutno nema boljeg rezerviste od Mikela Merina. I verovatno da nema boljeg poteza koji Luis de la Fuenete može da povuče od toga da njega ubaci kada Furiji ne ide, a danas joj u Splitu nije išlo. Poprilično se mučila u napadu, imala je problem da stvori iole izglednu šansu u prvom poluvremenu. Bila je previše statična, a pozadi je duvalo. Naročito po desnom boku. Tamo gde je bio Mark Pubilj i gde je špartao Ivan Perišić.

Uskoro opširnije...

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 4. KOLO

Utorak

GRUPA 3

Engleska - Češka 3:0

Hrvatska - Španija 1:2