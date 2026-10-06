Nema boljeg džokera na svetu! Španci patili, Merino ušao i isisao dušu Hrvatima
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 22:38
Kada se planetarni i evropski prvak pekao na tihoj vatri, utrčao je na teren, smestio dve lopte u mrežu i promenio atmosferu na Poljudu...
Sistemski i kontinuirano, tokom cele utakmice, Englezi su pre tri dana iznurivali Hrvatsku. Vadili su joj dušu na pamuk i završilo se najtežim porazom u istoriji reprezentacije koja ima svetsko srebro i pronzu u poslednjoj dekadi. Slaven Bilić i igrači predvođeni Lukom Modrićem osećali su nelagodu, pa i više od toga.
Možda i prvi put Luka Modrić je, prema njegovim rečima, osećao da ga je sram dok nosi dres sa državnim grbom. Jer, reakcije nije bilo. I da sve bude gore dolazili su im Španci... Došli su na Poljud, patili su i Luis de la Fuente poslao je na teren najboljeg džokera na svetu. Istrčao je Mikel Merino na travnjak poljudske školjke i Hrvatima isisao dušu - 1:2 (1:0).
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Taman što je krv opet među Hrvatima da struji, pojavio se Mikel Merino i zagorčao im je život. I to tako dobro radi fudbalskim silama...
Pre dve godine na Evropskom prvenstvu je u četvrtfinalu, pred kraj drugog produžetka, naudio Nemačkoj. Pre koji mesec je na Mundijalu to uradio Portugaliji, a zatim i Belgiji. Na ta dva susreta u nokaut fazi zbirno je sakupio devet minuta?!
I zato, još jednom: trenutno nema boljeg rezerviste od Mikela Merina. I verovatno da nema boljeg poteza koji Luis de la Fuenete može da povuče od toga da njega ubaci kada Furiji ne ide, a danas joj u Splitu nije išlo. Poprilično se mučila u napadu, imala je problem da stvori iole izglednu šansu u prvom poluvremenu. Bila je previše statična, a pozadi je duvalo. Naročito po desnom boku. Tamo gde je bio Mark Pubilj i gde je špartao Ivan Perišić.
Uskoro opširnije...
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 4. KOLO
Utorak
GRUPA 3
Engleska - Češka 3:0
Hrvatska - Španija 1:2
Ponedeljak
GRUPA 1
Francuska - Belgija 4:1 (0:1)
/Due 77, Šerki 81, Olise 88, 90+1 - Lukebakio 35/
Italija - Turska 2:1 (1:0)
/Skamaka 26, Kalafjori 65 - Šimšir 61/
Nedelja
GRUPA 2
Grčka - Nemačka 0:0
Holandija - Srbija 2:1 (1:1)
/Kopmajners 31, Zirkze 72 - Cvetković 35/
GRUPA 4
Portugalija - Norveška 2:1 (1:1)
/Kanselo 38, Ramos 79 - Ajer 36/
Vels - Danska 0:1 (0:0)
/Hejlund 75pen/