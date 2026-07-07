BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ARGETINA - EGIPAT (tip 1, kvota 1,38) - početak 18.00

Utakmica osmine finala na Mundijalu koja se igra na stadionu u Atlanti. Duel dve velike zvezde, Lionela Mesija i Mohameda Salaha. Argentina je favorit, kao branilac trofeja, ali Egipat je pokazao žilavost, pa je za očekivati da vidimo dobar fudbal.

KI KLAKSVIK - ATERT BISEN (tip 1, kvota 1,45) - početak 20.45

Predstavnik Farskih ostrva domaćin je ekipi iz Luksemburga u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Farani su favoriti i žele da ostvare dobar rezultat pred revanš za sedam dana.

SABAH - NJU SEINTS (tip 1, kvota 1,20) - početak 18.00

Ekipa iz Azerbejdžana igra u prvoj rundi kvalifikacija za elitno takmičenje UEFA protiv Nju Sejntsa iz Velsa. Sabah ima samo jednu pobedu u poslednjih pet utakmica, dok su Velšani neporaženi na poslednjih sedam mečeva.

TRE FJORI - LARN (tip 2, kvota 1,42) - početak 20.30

Šampioni San Marina i Severne Irske igraju za plasman u drugu rundu kvalifikacija Lige šampiona. Pobednika ovog dvomeča očekuje okršaj u narednoj rundi sa prvakom Srbije, Crvenom zvezdom.

UNA STRASEN - LA FJORITA (tip 1, kvota 1,30) - početak 19.15

Utakmica prve runde kvalifikacija za Ligu konferencije. Reč je o ekipama iz Luksemburga i San Marina. Una Strasen ima niz od devet utakmica bez poraza na svom terenu i želi da dođe i do desetog.

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