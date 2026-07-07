Najtraženiji slobodni agent ovog leta: Posle Bajerna i Juventus bacio oko na Džona Stounsa

Interesovanje za Stounsa bi moglo da znači da bi Torino mogao da napusti Bremer. Za štopera iz Brazila interesuje se Bajern, a i spada u grupu igrača koji nisu nedodirljivi. Otkupna klauzula za bivšeg štopera Torina postavljena je na 54.000.000 ako se plaća odmah, a 60.000.000 ako je na rate. Elem, Stouns je još u martu ponuđen Interu, ali Nerazuri nisu bili zainteresovani, Juventus jeste i mogao bi da krene u realizaciju posla ako mu se otvori mogućnost.

Uz italijanske gigante, interesovanje za Stounsa nešto ranije pokazao je Bajern, ali i Everton i Koventri. Bavarci mogu da igraju na kartu toga što su iskusni štoper i Vensan Kompani godinama igrali zajedno u Mančester Sitiju i formirali prijateljstvo. Jedino što može da predstavlja problem je debeli zdravstveni karton reprezentativca Engleske. U poslednje dve sezone odigrao je samo 20 utakmica za Siti. Imao je probleme sa zadnjom ložom, preponom, stopalom i mnogo čim drugim.

Ipak, čovek koji je sa Građanima osvojio 17 trofeja, između ostalog i Ligu šampiona nije baš svaki dan slobodan agent. Zato ga još uvek žele, iako je načet povredama.