Najtraženiji slobodni agent ovog leta: Posle Bajerna i Juventus bacio oko na Džona Stounsa
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 13:54
Dok se za Mohameda Salaha i Dušana Vlahovića ne pominju klubovi, oko iskusnog štopera obleće ih maltene dvocifren broj
Pouzdan, iskusan, čovek sa liderskim sposobnostima, hrpom osvojenih trofeja, a na sve to - slobodan igrač. Pa gde ćeš bolje. Sve ove kvalifikacije ima Džon Stouns i upravo zbog njih je u ovom trenutku najtraženiji slobodni agent u letnjem prelaznom roku. Naravno, ljude više zanima gde će završiti Mohamed Salah i Dušan Vlahović, ali su u njihovom slučaju ne pominju klubovi, a oko iskusnog štopera obleće ih maltene dvocifren broj. Poslednji u nizu - Juventus.
Skaj sport Italija preneo je da se Stara dama interesuje za stamenog centralnog beka, ali da zvaničnih pregovora još uvek nema. Stouns je prema navodima izrazio želju da dođe u Seriju A, čak je ponuđen svim jačim italijanskim klubovima, ali problem mogu da predstavljaju finansijski zahtevi. Ako bi Stouns pristao na manju platu od one koju je imao u Mančester Sitiju (15.000.000 evra godišnje), onda bi transfer bio izvodljiv.
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Interesovanje za Stounsa bi moglo da znači da bi Torino mogao da napusti Bremer. Za štopera iz Brazila interesuje se Bajern, a i spada u grupu igrača koji nisu nedodirljivi. Otkupna klauzula za bivšeg štopera Torina postavljena je na 54.000.000 ako se plaća odmah, a 60.000.000 ako je na rate. Elem, Stouns je još u martu ponuđen Interu, ali Nerazuri nisu bili zainteresovani, Juventus jeste i mogao bi da krene u realizaciju posla ako mu se otvori mogućnost.
Uz italijanske gigante, interesovanje za Stounsa nešto ranije pokazao je Bajern, ali i Everton i Koventri. Bavarci mogu da igraju na kartu toga što su iskusni štoper i Vensan Kompani godinama igrali zajedno u Mančester Sitiju i formirali prijateljstvo. Jedino što može da predstavlja problem je debeli zdravstveni karton reprezentativca Engleske. U poslednje dve sezone odigrao je samo 20 utakmica za Siti. Imao je probleme sa zadnjom ložom, preponom, stopalom i mnogo čim drugim.
Ipak, čovek koji je sa Građanima osvojio 17 trofeja, između ostalog i Ligu šampiona nije baš svaki dan slobodan agent. Zato ga još uvek žele, iako je načet povredama.