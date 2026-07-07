Kako je Šakota otkrio novog zlatnog trenera Srbije: Jedan razgovor odredio sve

Iako možda šira košarkaška javnost nije toliko bila upoznata sa Mijovićem pre ovog šampionata, sada su definitivno mogli da vide na delu harizmatičnog stručnjaka kako vodi decu do velikog uspeha. Trenersku karijeru je gradio u Srbiji, radio je u Dinamiku, bio je deo stručnog štaba juniorske selekcije Crvene zvezde koja je pokorila Evropu 2014. godine, ali sada je njegova adresa Atina. Sada je Stevan Mijović deo stručnog štaba starog trenerskog vuka Dragana Šakote koji je "namirisao" novi talenat, ali ne igrački, već trenerski.

Svi smo svedoci novog velikog uspeha srpske košarke. Kadetska selekcija Srbije osvojila je srebro na Svetskom prvenstvu i dok s pravom svu pažnju kupe mladi igrači na čelu sa Nikolom Kusturicom , Matijom Lukićem ... Mnogi se pitaju ko je trener koji je sve to organizovao, utegao i pospremio da srpska ekipa dva leta zaredom osvaja medalje. Podsećanja radi, ista ova ekipa je prošlog leta osvojila zlato na Evrobasketu, a sve to je delo Stevana Mijovića (32), srpskog trenera u usponu.

Pomogao je Mijović u sklapanju i vođenju sjajne ekipe AEK-a koja je stigla i do finala Lige šampiona u sezoni za nama. Pokazao je da može da se nosi i sa snažnim karakterima u timu kao što je Džejms Naneli koji je takođe bio u Atini kod Šakote, ali kako je došlo do te saradnje sa momkom koji je trenerski put gradio u Kragujevcu, a posle i na Malom Kalemegdanu... Otkriva nam baš čovek koji je preko 50 godina u ovom poslu.

"Dugo nisam u našoj košarci pa iskreno ne mogu sve da propratim i znam. Moj sin Miloš koji je u stručnom štabu je prvi video Stevana i preporučio ga je da dođe. Ja sam obavio razgovor sa njim i taj jedan jedini razgovor mi je mnogo toga rekao", počinje Dragan Šakota razgovor za Mozzart Sport. Čoveku iskustva Dragana Šakote nije bilo potrebno da postavljamo previše pitanja kada je košarka tema razgovora.

"Baš kao što se radi na skautingu igrača, potreban je i skauting trenera. U mojim godinama i sa mojim iskustvom, mogu da kažem da dobro procenjujem talenat. Kod Steve sam video mnogo toga pozitivnog čim smo seli i razgovarali". Zanimljivo da je taj razgovor bio pre prošlog šampionata Evrope kada je Mijović osvojio zlato sa kadetima.

"Lako je videti kada neko zna da šutira ili doda loptu. Lako je pričati o treneru koji osvaja medalje, treba prepoznati i videti da on ima kapacitet da ide ka tome. Mi u AEK-u smo se dogovorili da dođe kod nas i pre tog šampionata Evrope prošlog leta".

Intervju za posao u AEK-u kada vas propituje Dragan Šakota... Nije onaj klasičan.

"Nismo samo pričali o košarci. Lako ćemo o košarci. Pričali smo više o životu, da vidim kako rezonuje, kako učestvuje u razgovoru. Nije to bilo propitivanje da mi on da neke tačne odgovore koje ja želim da čujem. Hteo sam da vidim kako mladić razmišlja i to mi se svidelo. Jasno mi je bilo da je vredan i da je to to već posle tog razgovora. Posle toga smo se samo dogovorili oko detalja saradnje i to je to". Mijovićeva budućnost je vezana za Grčku, kada je klupska košarka u pitanju.

"Tako je. Dogovorili smo detalje i saradnju. Mi u AEK-u smo ponosni na njega, ovo je i naš uspeh i uspeh cele Srbije i uspeh srpskih trenera. Postoji budućnost, tu je nekoliko zaista kvalitetnih imena. Naravno, sada više i ne računam Dušana Alimpijevića koji je tu godinama, imamo Marka Baraća, Stevu..."