Kako je Šakota otkrio novog zlatnog trenera Srbije: Jedan razgovor odredio sve
Vreme čitanja: 4min | uto. 07.07.26. | 13:28
"Pričali smo više o životu, da vidim kako rezonuje, kako učestvuje u razgovoru. Nije to bilo propitivanje da mi on da neke tačne odgovore koje ja želim da čujem", priča nam Dragan Šakota o Stevanu Mijoviću, treneru kadeta Srbije
Svi smo svedoci novog velikog uspeha srpske košarke. Kadetska selekcija Srbije osvojila je srebro na Svetskom prvenstvu i dok s pravom svu pažnju kupe mladi igrači na čelu sa Nikolom Kusturicom, Matijom Lukićem... Mnogi se pitaju ko je trener koji je sve to organizovao, utegao i pospremio da srpska ekipa dva leta zaredom osvaja medalje. Podsećanja radi, ista ova ekipa je prošlog leta osvojila zlato na Evrobasketu, a sve to je delo Stevana Mijovića (32), srpskog trenera u usponu.
Iako možda šira košarkaška javnost nije toliko bila upoznata sa Mijovićem pre ovog šampionata, sada su definitivno mogli da vide na delu harizmatičnog stručnjaka kako vodi decu do velikog uspeha. Trenersku karijeru je gradio u Srbiji, radio je u Dinamiku, bio je deo stručnog štaba juniorske selekcije Crvene zvezde koja je pokorila Evropu 2014. godine, ali sada je njegova adresa Atina. Sada je Stevan Mijović deo stručnog štaba starog trenerskog vuka Dragana Šakote koji je "namirisao" novi talenat, ali ne igrački, već trenerski.
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Pomogao je Mijović u sklapanju i vođenju sjajne ekipe AEK-a koja je stigla i do finala Lige šampiona u sezoni za nama. Pokazao je da može da se nosi i sa snažnim karakterima u timu kao što je Džejms Naneli koji je takođe bio u Atini kod Šakote, ali kako je došlo do te saradnje sa momkom koji je trenerski put gradio u Kragujevcu, a posle i na Malom Kalemegdanu... Otkriva nam baš čovek koji je preko 50 godina u ovom poslu.
"Dugo nisam u našoj košarci pa iskreno ne mogu sve da propratim i znam. Moj sin Miloš koji je u stručnom štabu je prvi video Stevana i preporučio ga je da dođe. Ja sam obavio razgovor sa njim i taj jedan jedini razgovor mi je mnogo toga rekao", počinje Dragan Šakota razgovor za Mozzart Sport.
Čoveku iskustva Dragana Šakote nije bilo potrebno da postavljamo previše pitanja kada je košarka tema razgovora.
"Baš kao što se radi na skautingu igrača, potreban je i skauting trenera. U mojim godinama i sa mojim iskustvom, mogu da kažem da dobro procenjujem talenat. Kod Steve sam video mnogo toga pozitivnog čim smo seli i razgovarali".
Zanimljivo da je taj razgovor bio pre prošlog šampionata Evrope kada je Mijović osvojio zlato sa kadetima.
"Lako je videti kada neko zna da šutira ili doda loptu. Lako je pričati o treneru koji osvaja medalje, treba prepoznati i videti da on ima kapacitet da ide ka tome. Mi u AEK-u smo se dogovorili da dođe kod nas i pre tog šampionata Evrope prošlog leta".
Intervju za posao u AEK-u kada vas propituje Dragan Šakota... Nije onaj klasičan.
"Nismo samo pričali o košarci. Lako ćemo o košarci. Pričali smo više o životu, da vidim kako rezonuje, kako učestvuje u razgovoru. Nije to bilo propitivanje da mi on da neke tačne odgovore koje ja želim da čujem. Hteo sam da vidim kako mladić razmišlja i to mi se svidelo. Jasno mi je bilo da je vredan i da je to to već posle tog razgovora. Posle toga smo se samo dogovorili oko detalja saradnje i to je to".
Mijovićeva budućnost je vezana za Grčku, kada je klupska košarka u pitanju.
"Tako je. Dogovorili smo detalje i saradnju. Mi u AEK-u smo ponosni na njega, ovo je i naš uspeh i uspeh cele Srbije i uspeh srpskih trenera. Postoji budućnost, tu je nekoliko zaista kvalitetnih imena. Naravno, sada više i ne računam Dušana Alimpijevića koji je tu godinama, imamo Marka Baraća, Stevu..."
Šakota je imao i dobronamerne savete za sve trenera koji traže svoj put.
"Steva definitivno ima potencijal da sam vodi seniorske ekipe. Sve ide ka tome, njegova radna etika i znanje idu ka tome. Samo je potrebno strpljenje i polako graditi svoj put. Ponekad otići u neki klub koji nema sistem može da bude kontraproduktivno. Trenerima je potreban sistem i poverenje. Posebno mladim trenerima kada dođu u neku situaciju lošijih rezultata koji se uvek dešavaju svima u nekom trenutku. Zato uvek govorim da mora da se pokaže strpljenje. Naravno, mladi treneri prave greške, kao i mladi igrači, ali ako im se da strpljenje i budu u dobrom sistemu, sve dođe na svoje i najbolji uvek pronađu put".
Za kraj razgovora se prebacujemo i na samo Svetsko prvenstvo gde je naša ekipa pokazala veliku dozu kvaliteta uprkos činjenici da su šampionat u Istanbulu otvorili porazom, ali sve posle toga je bilo u znaku Srbije, do finala sa Amerima koji su ipak u ovom godištu dominantni.
"Bilo je teško očekivati više od ovoga, ali ostvaren je izvanredan uspeh. Pobediti ekipu kao što je Turska na njihovom terenu je dokaz velikog rada Srbije, momaka i trenera. Na tome svako mora da im čestita. Osvojili su zlato, sada stigli do finala. Očigledno imamo generaciju koja je spremna za velika dela".
Za kraj...
"Uz tu generaciju momaka imamo i Stevu koji je i sam doživeo afirmaciju. Pokazao je da može da vodi mlade ljude, da im pokaže sistem koji može da se primeni na terenu. Svi smo ponosni na njega i momke. Uostalom, nije slučajno dobio zvanje najboljeg trenera Svetskog prvenstva", završava Dragan Šakota javljanje za Mozzart Sport.