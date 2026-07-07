Aris i PAOK žele Grka Pokuševskog

Za usluge bivšeg NBA košarkaša ozbiljno su zagrizli večiti rivali iz Soluna - Aris i PAOK. Ipak, prema informacijama koje je izneo dobro obavešteni novinar Spiros Kavalieratos, crno-beli iz Soluna trenutno imaju značajnu prednost i drže pol-poziciju za potpis 24-godišnjeg svestranog visokog igrača

Za Pokuševskog bi ovo bio povratak u dobro poznato okruženje, s obzirom na to da je odrastao u Grčkoj, išao u tamošnju školu, a svoje prve ozbiljne košarkaške korake i seniorski debi ostvario upravo u dresu pirejskog Olimpijakosa.

Nakon što je 2020. godine izabran kao 17. pik na NBA draftu od strane Minesote, Pokuševski je proveo četiri godine preko bare braneći boje Oklahome i Šarlota, da bi se potom vratio u evropsku košarku i potpisao za Partizan. Tokom minule sezone u Evroligi, on je u dresu beogradskih crno-belih odigrao 27 utakmica i prosečno beležio 3,7 poena, 2,1 skok i 0,5 asistencija za devet minuta na parketu, uz 54,2 odsto šuta za dva poena i 30 odsto uspešnosti van linije 6,75.

Ukoliko ode Aleksej Pokuševski to bi bio samo jedan u nizu. Klub iz Humske su do sada napustili Sterling Braun, Dvejn Vašington, Nik Kalates, Dilan Osetkovski, Isak Bonga i Aleksa Radanov.