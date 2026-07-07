Aris i PAOK žele Grka Pokuševskog
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 14:18
Aleksej Pokuševski je u procesu dobijanja pasoša Grčke
Doskorašnji krilni centar i zamenik kapitena Partizana, Aleksej Pokuševski (24 godine, 215 cm), nalazi se pred potpunim zaokretom u karijeri. Kako je objavljeno na portalu SPORT24, talentovani košarkaš je u procesu dobijanja grčkog državljanstva. Dobijanje tamošnjeg pasoša omogućiće mu da se u grčkom šampionatu vodi kao domaći igrač, što je momentalno upalilo alarm kod tamošnjih prvoligaša i učinilo ga jednom od najtraženijih meta na tržištu.
Prema nezvaničnim saznanjima Mozzart Sporta, Partizan ima timsku opciju da raskine ugovor sa Pokuševskim.
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Za usluge bivšeg NBA košarkaša ozbiljno su zagrizli večiti rivali iz Soluna - Aris i PAOK. Ipak, prema informacijama koje je izneo dobro obavešteni novinar Spiros Kavalieratos, crno-beli iz Soluna trenutno imaju značajnu prednost i drže pol-poziciju za potpis 24-godišnjeg svestranog visokog igrača
Za Pokuševskog bi ovo bio povratak u dobro poznato okruženje, s obzirom na to da je odrastao u Grčkoj, išao u tamošnju školu, a svoje prve ozbiljne košarkaške korake i seniorski debi ostvario upravo u dresu pirejskog Olimpijakosa.
Nakon što je 2020. godine izabran kao 17. pik na NBA draftu od strane Minesote, Pokuševski je proveo četiri godine preko bare braneći boje Oklahome i Šarlota, da bi se potom vratio u evropsku košarku i potpisao za Partizan. Tokom minule sezone u Evroligi, on je u dresu beogradskih crno-belih odigrao 27 utakmica i prosečno beležio 3,7 poena, 2,1 skok i 0,5 asistencija za devet minuta na parketu, uz 54,2 odsto šuta za dva poena i 30 odsto uspešnosti van linije 6,75.
Ukoliko ode Aleksej Pokuševski to bi bio samo jedan u nizu. Klub iz Humske su do sada napustili Sterling Braun, Dvejn Vašington, Nik Kalates, Dilan Osetkovski, Isak Bonga i Aleksa Radanov.