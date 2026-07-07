Kad Paratići pozove, Dragušin ne odbija! Od Torina preko Londona do Firence

Veliku ulogu u transferu odigrao je sportski direktor kluba iz Firence Fabio Paratići. Upravo je on svojevremeno doveo Dragušina u Juventus iz bukureštanskog Rapida, a potom je u januaru 2024. godine, tada kao direktor Totenhema, dogovorio njegov transfer iz Đenove u severni London za 28.000.000 evra.

Mladi internacionalac u Italiju dolazi sa ogromnim motivom da oživi karijeru nakon izuzetno teškog perioda u Engleskoj. Nakon što je zbog kidanja ukrštenih ligamenata propustio veći deo sezone 2024/25, Dragušin je u nedavno završenoj takmičarskoj godini 2025/26 upisao svega 11 nastupa, ne uspevši da se izbori za poverenje na terenu tokom katastrofalne sezone londonskog kluba i čestih promena na klupi.

Povratak u Seriju A, gde se već dokazao, donosi mu preko potrebnu priliku za novi početak i pregršt minuta na terenu. Sa druge strane, Totenhem će uspeti da povrati značajan deo uložene investicije, dok Fjorentina dobija talentovanog štopera po sniženoj ceni, uz veliku olakšavajuću okolnost da će glavni deo obeštećenja platiti tek narednog leta.

Dragušin je tokom dve i po godine provedene u prestonici Engleske odigrao 48 utakmica u svim takmičenjima za Totenhem. Fjorentini će biti drugo letnje pojačanje pošto je pre njega stigao još jedan štoper – Vieri iz Gremija za 15.000.000 evra.