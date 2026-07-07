Ritam sambe ponovo zarazio Humsku: Brate moj, dobro došao u naš Partizan

Žeov dolazak se dugo krčkao, a kad se sve rešilo, javili su se bivši igrači Partizana iz najfudbalskije zemlje na svetu i poželeli dobrodošlicu sunoarodniku. Tačnije, njih četvorica i ne zna ko je miliji navijačima - Kleo, Everton Luiz, Žuka i Mateus Saldanja. Kleverson Gabrijel Kordova - čovek na čijim plećima je Parni valjak izborio poslednji plasman u Ligu šampiona. Tih deset golova u kvalifikacija za najelitnije evropsko takmičenje u sezoni 2010/11 ostaju kao amanet nečega što se u ovom trenutku čini teško dostižno.

"Pozdrav Džefersone, kako si? Ovde Kleo. Bio sam napadač beogradskog Partizana, tog izvanrednog kluba. Kluba koji ima fanatičnu, spektakularnu publiku i čiji sam danas navijač. Želim ti svu sreću ovog sveta, da imaš mnogo uspeha tamo. Da ostvariš snove, kao što sam ih ja ostvario. Nakon što sam igrao u ovom klubu postao sam navijač, a to ćeš i sam osetiti na svojoj koži. Zato ti želim svu sreću sveta, neka te Bog blagoslovi. Nadam se da ćeš biti podjednako srećan tamo kao što sam bio i ja”, poručio je Kleo.

Posebnu poruku poslao je i Mateus Saldanja, brazilski napadač koji je u crno-belom dresu ostavio značajan golgeterski trag. Za Partizan je odigrao 40 zvaničnih utakmica i postigao 21 gol, a sezonu 2023/24 završio je sa 17 pogodaka u Superligi Srbije, kao jedan od najboljih strelaca takmičenja. Put ga je posle odveo u Mađarsku i arapski svet, ali Humsku nikad nije zaboravio.

„Pozdrav brate moj, Džefersone. Javljam se da ti poželim mnogo sreće. Ideš u klub koji mi je u srcu. Nadam se da ćeš tamo biti veoma srećan. Možeš biti siguran da će te navijači odlično prihvatiti i brinuti o tebi. Navijam za tebe i nadam se da ćeš postići mnogo golova. Uz tebe sam”, rekao je Saldanja.

"Ne treba nam stan u centru Pariza, samo novi ugovor za Evertona Luiza", pisalo je na transparentu posle utakmice sa Vojvodinom. Čovek koji je sa Partizanom osvojio duplu krunu u sezoni 2016/17 takođe je poželeo sreću Žeu.

„Pozdrav Džefersone, ovde Everton Luiz. Želim ti mnogo sreće u Partizanu. To je gigantski klub, a njegovi navijači su strastveni. Gajim veliku naklonost prema njemu i tu sam bio veoma srećan. Siguran sam da ćeš biti i ti, da ćeš doneti mnogo radosti navijačima”.

Poruku dobrodošlice uputio je i Žulijano Roberto Antonelo Žuka, jedan od najvažnijih igrača u pohodu na titlulu u sezoni 2007/08 kad je počela dominacija crno-belih. Šta bi danas Grobari dali da imaju jednog takvog u ekipi. O tome koliko je bio voljen govori činjenica da je posle utakmice od navijača sa juga dobio brazilsku zastavu kao poklon. Ukoliko Že bude efikasan, možda i njega počaste na isti način.

„Pozdrav Džefersone, kako si? Ovde Žuka. Javljam se da ti poželim mnogo sreće i mnogo uspeha. Da imaš odličnu sezonu. Ovaj dres nosi veliku težinu. To je klub prema kom gajim veliku naklonost jer sam imao priliku da igram i budem tu. Nadam se da ćeš uživati u onoj predivnoj atmosferi koju navijači prave na utakmicama ovog velikog kluba, a to je naš Partizan. Svim srcem navijam za tebe i želim ti sjajnu sezonu.”, rekao je Žuka.

Samba ponovo stanuje u Humskoj, ovog puta sa Žeom i spremna je da se navijačima ponovo uvuče pod kožu. Baš kao nekad.