BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

BEŠIKTAŠ – HRADEC (tip 1, kvota 1,27) – početak 19.00

Dušan Vlahović je ovih dana u epicentru zbog transfera u Bešiktaš. Imaće srpski as priliku da sa tribina gleda nove saigrače. Tim iz Istanbula je blizu plej-of faze Lige Evrope posle pobede u Češkoj sa 1:0. Za tim Vinčenca Italijana debitovaće veliko pojačanje iz Arsenala ovog leta, Belgijanac Leandro Trosar. OVDE pročitajte opširniju najavu meča.

MIDTJILAND – BOHEMIJANS (tip 1, kvota 1,20) – početak 18.00

Posle 2:0 u Irskoj, revanš u Herningu trebalo bi da bude formalnost za danskog vicešampiona. Midtjiland je u prethodnoj rundi kvalifikacija za Ligu Evrope eliminisan od Bešiktaša, ali i dalje živi san o evropskoj jeseni u Ligi konferencije. Plej-of runda je nadohvat ruke domaćinu.

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RENDŽERS – JAGJELONIJA (tip 1, kvota 1,65) – početak 20.30

Loša kadrovska situacija na Ajbroksu, povrede najboljih igrača i očajan start u šampionatu Škotske za Rendžers (samo bod u prva dva kola). Da stvar bude gora, večeras se juri gol minusa (1:2) iz Bjalistoka protiv Jagjelonije. Vanja Dragojević nije imao dobar debi u startnoj postavi protiv Hibernijana. OVDE pročitajte opširnu najavu meča.

UNIVERZITATEA KRAJOVA – KUPS (tip 1, kvota 1,40) – početak 19.00

Rumunski šampion biće jedini tim iz ove zemlje koji je ostao u konkurenciji za evropsku jesen. Ukoliko savlada na svom terenu KuPS sigurno je u Ligi konferencije, a ima šansu i za Ligu Evrope. U prvom meču na severu Evrope bilo je 1:1. OVDE pročitajte opširniju najavu ovog meča.

SANKT GALEN – ŠERIF (tip 1, kvota 1,30) – početak 20.00

Nije Šerif ni bleda senka tima koji je pre nekoliko sezona eliminisao Crvenu zvezdu i Dinamo iz Zagreba, te pobedio veliki Real na Bernabeuu… Ulaganja su skromnija, pa su i rezultati slabiji. Ekipa iz ruske enklave u Moldaviji Pridnjestrovlja na pragu je eliminacije iz Evrope posle poraza od Sankt Galena na svom terenu pre sedam dana – 1:3. Švajcarski tim će teško prokockati ovu prednost pred svojim navijačima.

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