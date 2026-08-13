Buongiorno Italia: Posle Grinvuda, Nuse i Samervila, Roma može da izgubi i Moru

Roma se nalazi u veoma intrigantnoj poziciji. S jedne strane se tvrdi da Rimljanima uvek nedostaje par miliona evra da zaključe velike poslove ( Grinvud, Samervil, Nusa ), a s druge da plaćaju više nego što treba za pojačanja ( Kastro, Kuliarakis, Molina ). Ista priča se ponavlja sa Rodrigom Morom i Luisom Enrikeom .

Oko Portugalca je prepreka pretenzija predsednika Porta Viljaša Boaša da otkup sledeće godine (Porto želi da inkasira 50.000.000 evra) bude obavezan ili eventualno uslovljen vrlo lako ostvarivim uslovima. Sa Interom je više-manje sve dogovoreno oko Luisa Enrikea, sa bonusima bi ukupan iznos trebalo da bude oko 30.000.000. Za mnoge previše! Podsetimo, Roma je izgubila Grinvuda jer nisu želeli da plate veliku proviziju njegovim agentima, Samervil je „ispario“ jer Roma nije dovoljno brzo stavila na sto traženu cifru, između zahteva Lidsa i ponude Rome razlika je bila oko 10.000.000. S druge strane, Rimljani su platili Kastra 35.000.000, Kuliarakisa 17.000.000, Molinu 17.000.000 sa bonusima. Pregovori oko More su ušli u veoma neizvesnu fazu i praktično jedina slamka nade da bi posao mogao da bude zaključen je Žorž Mendeš, koji se direktno uključio kao posrednik između dve strane. Paralelno, Roma pokušava da proda Zjolkovskog u Saudijskoj Arabiji i da kupi talentovanog tinejdžera Kačamanija od Torina. Po dobrom pravilu i ovde Roma nudi 20 odsto manje od onoga što Torino traži. Rimljani su poslali ponudu od 12 miliona, Torinezi bi barem 15 miliona. U Trigoriji priznaju da je Kačamani veliki talenat, ali smatraju da je 12 miliona dovoljno za igrača koji ima 19 godina i do sada je odigrao samo jednu sezonu u Seriji B (u dresu Juve Stabije) u seniorskoj konkurenciji. 🎁🎁🎁

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🎁🎁🎁 Inače, u Rimu se sve više čuju glasine da će Roma morati da proda jednog ili čak dvojicu startera kako bi izbegla da za dve godine prođe kao Juventus pre par godina, kada je ostao bez takmičenja u Evropi jer nije ispoštovao dogovore sa UEFA. Kone, Ndika i Svilar su kandidati, s tim što se za golmana kaže da bi on bio prodat samo za „nepristojnu sumu“ (60.000.000 ili više). U slučaju prodaje Konea, moguće rešenje za Rimljane mogao bi da bude Teun Kopmejners. Naravno, Roma ga ne bi kupila već bi ga uzela na pozajmicu sa pravom na otkup koji bi postao obavezan ako bi se Đalorosi plasirali u LŠ, a Holanđanin odigrao više od polovine utakmica.

DE BRUJNE JE VELIKO POJAČANJE NAPOLIJA, MILINKOVIĆ REZERVA Kevin De Brujne još uvek nije u top fizičkoj formi, ali zalaganjem i partijama u pripremnom periodu daje signale da je na dobrom putu da bude igrač kakvog su očekivali u Napulju kada su ga angažovali prethodnog leta. Očigledno je da je Belgijanac uspostavio mnogo bolji i plodonosniji odnos sa Maksom Alegrijem nego sa Antonijem Konteom, ne samo zbog uloge na terenu koju mu je Alegri namenio već i stila rada. Vanja Milinković-Savić, sudeći prema izveštajima sa priprema Napolija, nije uspeo da sačuva mesto startera u timu. Aleks Meret će početi sezonu kao prvi golman Napolija, a pred Vanjom su dva izbora: da ostane i čeka svoju priliku ili da pokuša da pronađe novi klub do kraja prelaznog roka. Odlazak Lukakua je odblokirao prelazni rok na ulazu Napolija. Gabrijel Žesus nije više samo san. Brazilac je postao konkretna prilika. Kamen spoticanja nije obeštećenje za Arsenal već plata napadača koja iznosi 6.000.000 evra neto. Napoli bi eventualno mogao da mu garantuje tu zaradu kroz bonuse, odnosno sa fiksnom platom do 4.500.000 evra, dok bi ostatak do 6.000.000 bio vezan za uslove i bonuse. U međuvremenu, Napoli je zatvorio priču za talentovanog Favazulija i otvorio pregovore sa Čelsijem oko Badaišilija. Plavci traže 30 miliona evra, Napoli bi da spusti cenu barem na 25 miliona.

INTER SVE JAČI Nakon Stonsa, Inter je doveo još jedno pojačanje iz Engleske. Nakon dugih i napornih pregovora, Nerazuri su obezbedili Kristijanu Kivuu adekvatnu zamenu na desnom boku za Denzela Dumfrisa. Na kraju je Inter platio manje nego što je Totenhem tražio za Đeda Spensa, ali ne toliko manje koliko su u Apijano Đentileu želeli. Može se reći i da su Bepe Marota i Pjero Auzilio odlučili da rizikuju. Pre nego što su prodali Luisa Enrikea (plaćen prošlog leta 23.000.000 evra), doveli su Spensa za 35.000.000. Inter i Roma su se načelno dogovorili oko transfera Luisa Enrikea, ali još uvek nismo blizu potpisa, malo zato što Rimljani još vagaju, a još više što Brazilac želi da poveća svoju platu s prelaskom u Romu, koja trenutno iznosi oko 2.200.000 evra. Velika debata se vodi oko Kurtisa Džonsa u Milanu. Niko ne dovodi u pitanje kvalitete veziste Liverpula i da bi bio koristan Interu, međutim legitimno je pitanje zašto potrošiti 40 miliona za igrača kome sledećeg leta ističe ugovor. Interu Džouns nije potreban da bi odbranio skudeto, a njegov dolazak ne upisuje Nerazure među favorite za osvajanje Lige šampiona. U svakom slučaju, Kivu insistira na Englezu između ostalog i jer želi da proba formaciju 3-4-2-1 u kojoj bi Džons bio idealno rešenje za par iza jedinog špica. Šlag na tortu Interovog prelaznog roka mogao bi da bude Fofana iz Liona, ali da bi se to desilo, osim prodaje Luisa Enrikea, potrebno je i rešenje za Pavara daleko od Milana. Francuz je popravio, ili bolje reći izgladio, odnose sa fudbalerima Intera s kojima je bio u sukobu pre godinu dana, ali ostaje problem njegova plata, 5.000.000 evraneto. Mnogo za igrača koji bi bio rezerva u odbrani.