Alimpijević: Igra protiv Francuske bitnija od rezultata; Bogdan, Micić i Kusturica nisu dobili dozvole

Nikola Kusturica i Nikola Džepina našli su se na skraćenom spisku, ali samo će jedan biti uz reprezentaciju. "Ono što ste vi na kraju videli su dvojica mladih igrača, a mogu da kažem da su na širem spisku bila po trojica igrača iz timova koji su osvojili medalje ovog leta, iz U17 i U20 timova. Nismo hteli da im remetimo mir i stavljamo ih na pripreme, ali smo želeli da damo na značaju svakom igraču, da znaju da ih pratimo i vodimo računa o njima".

Nastavio je u dahu... "Ne postoji nikakva mistika ili negativne konotacije zašto se nisu pojavili Bogdanović, Petrušev, Micić, Topić, Marković... Neki nisu dobili dozvolu svojih klubova, neki su imali opravdani zdravstveni razlog. Ono što me posebno raduje je da Savez sa predsednikom Čovićem je obezbedio laganu konekciju seniorskog tima sa mlađim kategorijama, povezani su kroz pomoćnike, kondicione trenere i ostale članove... Imamo Nemanju Jovanovića koji je na vrlo uspešan način odradio ovo leto sa U20 reprezentacijom i tim momcima približio način rada seniorskog pogona. Ništa manje se ne naslanjaju ostale mlađe kategorije. Napravljena je struktura u kojoj se vodi računa o svakom pojedincu".

U društvu predsednika KSS Nebojše Čovića i centra Nikole Milutinova , Alimpijević je najavio nadolazeće obaveze reprezentacije. "Imam lično shvatanje da postoji lepa atmosfera koja se kreira oko reprezentacije Srbije. To vidim u svemu što radite kroz ova četiri prozora, osećam i verujem da ćemo istu saradnju imati i dalje" , počeo je selektor i dodao: "Četiri različita tima, poprilično izmenjenja na svakom okupljanju. Različita je slika, ali moram da podvučem da je ekipa svaki put bila sastavljena od najboljih igrača u datom trenutku. Svi koji su bili dostupni, stavili su se na raspolaganje timu, svi su se odazvali uvek. Tako je i na ovom okupljanju".

Govorio je selektor malo više o odsustvima pojedinih igrača.

"Vasilije Micić nije dobio dozvolu kluba, bez preteranog objašnjenja sa njihove strane. Sa Bogdanom je takođe ista situacija. Iako je Bogdan imao želju da igra sada, u klubu smatraju da treba treba da se pripremi za predstojeću sezonu koja je jako bitna za njega. Za Petruševa takođe nismo dobili dozvolu kluba, ali se kod njega to odnosi na zdravsstveno stanje. Baksi nisu pustili Markovića, koji je ovog leta potpisao NBA ugovor i žele da bude tamo, pod njihovim okom, da može da se pripremi za nove izazove".

O predstojećim utakmicama sa Francuskom Alimpijević je govorio isključivo iz ugla Srbije.

"Moram da budem jasan - mi smo kompletni. Ovo je kompletan sastav i ne pričamo više o ljudima koji nisu ovde. Zahvalan sam igračima koji su se odazvali i žrtvovali svoje vreme. Raduje me veliko interesovanje publike, koliko znam karte idu jako dobro, postoji veliko interesovanje javnosti, to dodatno gradi kult reprezentacije koji je uvek postojao. Raduje me što će biti puna Arena. Bitno mi je kako ćemo odigrati obe utakmice protiv Francuske, nego da li ćemo pobediti ili izgubiti. Prići ćemo mečevima maksimalno ozbiljno, taktički najozbiljnije, ali pobede u te dve utakmice nisu toliko bitne, koliko one na početku druge faze kvalifikacija protiv Islanda i Italije".

Zatim se pričalo o stanju na novoj tabeli, na kojoj Srbija zauzima treću poziciju sa skorom 4-2.

"Postoji matematika, ali je još rano da se o tome govori. Obe pobede donele bi olakšanje, ali treba da se okrenemo sebi i nama, da ne gledamo šta će protivnici raditi u narednim utakmicama. Videli smo to i u prethodnom prozoru, da su velike reprezentacije doživljavale poraze, videli ste primer Grčke. Nema lakih utakmica, pogotovo kada drugi igraju protiv Srbije. Lično mislim da bi dve pobede donele mirnoću, ali treba znati da imamo prozore u novembru i februaru".

A, šta želi selektor da vidi u mečevima sa Francuskom?

"Nije da nam neće biti važan rezultat, i te kako će biti važno. Turska i Francuska su najbolje spremljene reprezentacije, kada se pogledaju minutaže i uloge igrača u timovima. Vrlo ćemo biti motivisani za mečeve sa Francuskom, ono što će biti najvažnije je da kroz te dve utakmice nekoliko momaka koji nisu bili tu ranije, a sada jesu tu, uhvate korak sa ostalima i da nastavimo da radimo dobre stvari koje su bile važne".

Malo više o Džepini i Kusturici...

"Vratiću se kratko na mlađe selekcije. Predstavili smo predsedniku i potpredsedniku Saveza plan da treba da se oslonimo više na mlade igrače, da oni budu motivisani da se odazovu reprezentaciji. Problem neodazivanja postoji ne samo kod nas, već svuda u Evropi. Ovim pozivima želimo da im damo motivaciju mladima da rade i treniraju više, jer znaju da ih gledamo i pratimo. Pozivi za reprezentaciju su lep poklon. Kusturica i Džepina su na užem spisku, ali Kusturica nije dobio dozvolu koledža. To nije neki problem, to prosto koledži rade. Džepina je tu, radiće sa najboljima na njegovoj poziciji".

MILUTINOV: IMAO SAM STRAHOPOŠTOVANJE PREMA RADULJICI

Svoju najavu okupljanja dao je i dugogodišnji centar reprezentacije Nikola Milutinov.

"Iskreno sam presrećan što sam ponovo ovde, što ću ponovo imati mogućnost da obučem dres Srbije i sarađujem sa selektorom. Takođe, drago mi je što ću ponovo moći da se družim sa momcima u reprezentaciji, jer smo napravili pravu porodičnu atmosferu. Znamo šta je pred nama, moramo da napravimo dobre rezultate i verujem da imamo kvalitet za tako nešto".

Utakmice protiv Italije su uvek posebne za Srbiju, pogotovo jer je bilo nekih teških i bolnih poraza i eliminacija, ali...

"Ono što se dešavalo pre, je ostalo u prošlosti. Nama je sada motiv da dobijemo utakmicu, zbog onoga što nam to znači. Mi verovatno imamo bolji roster, kada se pogleda papir, ali moramo dobro da se pripremimo za kvalifikacione utakmice. Bio sam deo ekipa koje su gubile od Italije, ali to je prošlost, idemo sada da gledamo u sadašnjost i budućnost".

Milutinov je danas jedan od starijih igrača u reprezentaciji, dok u istu ulaze momci poput Nikole Džepine. Govorio je iskusni centar o tome ko je njega dočekao u reprezentaciji kada je počinjao i kako će sada postaviti primer mladima.

"Veteran? Uh, kako to zvuči (smeh)", nasmejao je sve centar Olimpijakosa i zaključio:

"Kada sam se prvi put odazvao reprezentaciji, jedan od prvih igrača koji me je dočekao je Raduljica. Uvek sam se ugledao na njega i imao sam strahopoštovanje prema njemu. Ne verujem da ću ja sada imati takav uticaj na mlađe, jer jedan je Raduljica (smeh). Moj cilj će biti da se mladi osećaju dobro, da im bude korisno iskustvo".