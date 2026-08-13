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Železničar pozajmio Vršcu napadača
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Vreme čitanja: 1min | čet. 13.08.26. | 12:38
Sumaila Vasiu u Mozzart Bet Prvoj ligi
Ekipa OFK Vršca u nastavku sezone biće jača za špica koji dolazi iz pančevačkog Železničara.
Sumaila Vasiu će do kraja sezone igrati u Vršcu, gde će probati da dođe do minuta za koje u Železničaru nije uspeo da se izbori. Od januara kada je došao u Pančevo skupio je 13 nastupa, ali bez valjanog statističkog učinka – bez gola, sa jednom asistencijom.
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Zato će napadač iz Gane probati da se u sezoni koja je tek počela u Mozzart Bet Prvoj ligi izbori za bolji status i da se dobrim igrama izbori za povratak u Pančevo.
Vasiu je pre dolaska u Srbiju igrao u Španiji i Belgiji.
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