Četvrto leto otkako je sve počelo... I Lazetić u klubu koji je kao nijedan drugi

Nije ih bilo mnogo iako su pare bile velike. Saudijsku Arabiju i njenu šariju su odbijale čak i zvezde, a ni Saudijci nisu baš zvali svakoga. Pre svega su voleli svoje idole i plaćali ih zlatom, a uspesi klubova na azijskoj sceni su im davali za pravo i zadovoljavali njihove tadašnje želje i ambicije. Imali su striktno limitiran broj stranaca nadajući se da će to pomoći napretku njihovih igrača. Verski radikalizam i zatvorenost prema svetu nisu sa odobravanjem gledali na dolazak fudbalskih zvezda. Veća imena su dovodile komšije iz Katara ( Romario , Batistuta , Efenberg , Gvardiola , braća De Bur , Desai , Žuninjo , Kjuel , Sise , Raul , Snajder , Ćavi ) ili UAE ( Vea , Abedi Pele , Koku , Trezege , Kanavaro , Kvarežma , Zarate , Grafite , Vučinić …).

Igrale su i ranije fudbalske zvezde u saudijskom fudbalu. Još ’78. je brazilski superstar Rivelino otišao na Arabijsko poluostrvo po petrodolare, da bi krajem prošlog i početkom ovog veka počela da stižu imena poput Hrista Stoičkova , Donadonija , Bebeta , Kančelskisa , Dejana Ramba Petkovića , Denilsona …

Suštinskim dolaskom princa Mohameda bin Salmana na presto, Saudijska Arabija počinje da se otvara prema svetu i fudbal vidi kao jednu od najboljih prilika za globalnu promociju. Istorijska prekretnica se desila u toku Mundijala u Kataru. Kada je Kristijano Ronaldo potpisao najveći ugovor u istoriji fudbala za Al Nasr, pokrenuo je lavinu. Moćni državni PIF fond je stao iza četiri najveća kluba i sledećeg leta su za Ronaldom između ostalih došli: Nejmar, Milinković Savić, Mitrović, Kulibali (Al Hilal), Benzema, Kante, Fabinjo (Al Itihad), Marez, Firmino, Mendi, Kesi (Al Ahli), Mane, Brozović, Laport (Al Nasr), uz još par nekih poznatih imena u osrednjim klubovima poput Al Šababa (Karasko, Rakitić) ili Al Itifaka (Henderson, Vajnaldum, Dembele)... Prvi udarac je bio težak milijardu evra. Toliko su saudijski klubovi potrošili samo za obeštećenja stranih zvezda, ali mnogo skuplje su bile plate igrača kojima su namamljeni na Arabijsko poluostrvo. Na Ronaldovih 200.000.000 evra godišnje, išlo je i Benzeminih 100.000.000, Nejmarovih 90.000.000, Maneovih 40.000.000, Kanteovih 25.000.000, Sergejevih 25.000.000... 18.15: (2,50) Abha (3,20) Al Hazem (2,70) Lavina je krenula i narednih godina je sve više i više zvučnih fudbalskih imena dolazilo u saudijski fudbal. Sve sa konačnim ciljem u viziji „Saudijska Arabija 2034“, kada će tamo biti održan i Mundijal. Liga je bila sve jača i jača. Počeli su da dolaze ozbiljni treneri, direktori, analitičari, lekari, stručnjaci iz svih fudbalskih oblasti… Nastavili su Saudijci skupo da plaćaju, ali su menjali strategiju. Kada su privukli velike zvezde uglavnom u poznim godinama, utabali su stazu za dovođenje mlađih igrača i jačanje drugih klubova van „velike četvorke“. U leto 2024. je buknuo projekat Al Kadisija (Obamejan, Načo Fernandez, Kvinjones, kasnije Retegi i Vajgl...), a prošlog leta još jedna nova priča – NEOM (Benrama, Lakazet, Zeze, Dukure...). Saudijska Arabija danas ima šest jakih klubova, na pomolu je i sedmi, ali i klub koji radi potpuno drugačije od svih ostalih – Al Tavun. Klub koji zarađuje više nego što potroši i na čijoj klupi će od ovog leta sedeti srpski stručnjak Žarko Lazetić. Bio je ovog leta na korak od klupe francuskog prvoligaša Tuluza, od 20 kandidata došao u finalni krug sa dvojicom kada su Amerikanci na čelu kluba izabrali Danca Jensa Askua iz Madervela. Lazetić se nije pokajao i našao je projekat u Al Tavunu kojem prilazi sa velikim entuzijazmom.

„Pregovarali smo oko mesec dana dok se nisam upoznao sa detaljima i načinom funkcionisanja kluba. Svidelo mi se to što sam video i prihvatio sam ponudu. Ovde sam čuo da ih zovu „Saudijski Ajaks“ i to dovoljno govori o klupskom modelu. Kao i svi prvoligaši, mogu da se oslone na neku podršku države, ali oni gledaju da žive od svog rada, da budu likvidni i da napreduju. Ne preplaćuju igrače već ih stvaraju i kasnije prodaju da zarade. Dosta tih mladih igrača smo vodili na pripreme u Holandiju, gde smo imali kamp, nekolicinu sam ostavio u prvom timu jer smatram da mogu da pomognu. Al Tavun me podseća na TSC jer uspeva da dovede igrače koji se pronađu u ovom klubu i ovde igraju svoj najbolji fudbal. Taj miran i porodični ambijent ih diže da budu najbolja verzija sebe”, kaže Žarko Lazetić za Mozzart Sport. Al Tavun je često kamen u cipeli velikim klubovima. Čak i otkako su krenula ogromna ulaganja u „veliku četvorku“, Al Tavun uspeva da ih razdvoji. Leta 2023. je potrošio 13.000.000 evra (od čega skoro polovinu na Musu Beroua), ali to je bilo ništa u poređenju sa Al Hilalom (376.000.000 evra), Al Ahlijem (183.000.000 evra), Al Nasrom (164.000.000) ili Al Itihadom (126.000.000). Drastično više su potrošili i pomenuti Al Itifak i Al Šabab.

I to što je potrošio, Al Tavun je zaradio tog leta jer je od prodaje igrača inkasirao 16.530.000 evra. Bio je jedini klub koji je prelazni rok završio u plusu. Sedam saudijskih prvoligaša nije tog leta zaradilo ni evro od prodaje igrača, a samo su dva kluba uz Al Tavun inkasirala preko 10.000.000 evra od izlaznih transfera. I potrošili tri puta više. Toliko je bilo teško zaraditi neki novac od prodaje u Saudijskoj Arabiji. Al Tavun je sa takvim načinom poslovanja završio kao četvrti. Sledećeg leta nije potrošio ni evro za kupovinu igrača, a zaradio je 8.000.000. Saudijski fudbalski klub koji zarađuje?! I to tako što stvara domaće fudbalere koje potom kupuju bogatiji klubovi jer ne mogu da naprave dobrog domaćeg igrača čak ni za pravilo po kojem među 11 startera moraju da budu samo trojica Saudijaca. Al Tavun je tako prošlog leta prodao Sada Al Nasera u Al Nasr za skoro 10.000.000 evra i treću godinu zaredom je završio prelazni rok u plusu?! Otkako je krenula saudijska fudbalska ekspanzija, Al Tavun je u kupovinu fudbalera uložio 15.000.000, a od prodaje zaradio 35.000.000. Jedini je takav u saudijskom fudbalu.

„Klub je zaista odličan i savršeno organizovan. Prihvatili su sve uslove koje sam postavio. Doveo sam moj stručni štab sa petoricom ljudi. Plata je u dan, uslovi su odlični. Imamo novi stadion sa kapacitetom od oko 8.000 ljudi na kojem i treniramo. Fascinantno je da je trava na tom stadionu u savršenom stanju s obzirom na klimu u Saudijskoj Arabiji i da igramo i treniramo na njemu. Imamo sve potrebne propratne sadržaje za trening i oporavak. Radio sam u TSC-u gde su uslovi odlični, ali na ovakvom travnatom tepihu još nisam bio”, kaže Žarko Lazetić za Mozzart Sport. Šta mislite o predrasudama o saudijskom fudbalu?

“Saudijci ne razbacuju pare kao što postoje predrasude kod nas. Retki igrači poput Sergeja Milinkovića Savića su dobili priznanje i zaslužili da potpišu nove ugovore. Baš ovog leta su mnogim poznatim imenima koja su došla 2023. godine istekli ugovori i otišli su. Dolaze mlađe snage iz Evrope, a reč je o nekim od najtalentovanijih mladih igrača koji imaju mesta u top klubovima Evrope. Postoje egzaktni podaci da je u dovođenje novih igrača u tom periodu uloženo preko dve milijarde evra. Pričao sam i sa našim ljudima koji su bili ili su još u saudijskom fudbalu. Nisam radio u Holandiji ili Belgiji da bih upoređivao, ali po nekim validnim podacima saudijska liga pripada Top 10 na svetu, o čemu je govorio i broj reprezentativaca na prethodnom Mundijalu. Mislim da su bili šesti ili sedmi po broju igrača u reprezentacijama”. Kod nas ljudi i dalje banalizuju stvari da se u saudijskom fudbalu slabo trenira, malo trči…

“Kada smo pregovarali, tražio sam podatke sa 15 utakmica Al Tavuna protiv rivala različitih kvalitativnih rangova i upoređivao samo to sa intenzitetom i obimom trčanja u Evropi. Nije bilo razlike u odnosu na mečeve koje sam vodio u Makabiju. Naravno, ima odstupanja u zavisnosti od poseda lopte i jačine protivnika, ali to su podaci iznad nivoa Superlige. Zaista se ulaže u znanje. Cele ove nedelje smo imali sastanke sa ljudima iz lige o svim mogućim detaljima. Primera radi, sve podatke sa platformi poput Katapulta ili Hadla nam šalju direktno iz lige posle utakmice. U Srbiji to nisam imao, a ni u Makabiju u toj meri”. Koliko klimatski uslovi i vrućina predstavljaju prepreku za razvoj i napredak?

“Treniramo uveče jer ovde oko sedam sati pada mrak. To su temperature od 43-45 stepeni, ali nije to 45 stepeni kakve mi zamišljamo u Srbiji. Vlažnost vazduha je šest do devet odsto i mnogo je podnošljivije nego u Izraelu gde su temperature 30 stepeni, a vlažnost preko 70 odsto”. Žarko Lazetić (©AFP) Koliko stranci utiču na razvoj domaćih igrača?

“Oni imaju pravilo po kome u igračkom kadru može da bude registrovano 10 stranih igrača, od kojih dvojica moraju da budu 2005. godište ili mlađi. Na teren mogu osmorica, a na treneru je da li će da koristi bonuse. Istina je da igra manji broj domaćih igrača nego ranije, ali mislim da se na taj način koncentriše kvalitet i da filter izbaci najbolje domaće igrače”. Pomenuli ste ulaganje u znanje. Danas je mnogim našim trenerima nedokučiv san da dođu do Saudijske Arabije. Konkurencija na klupama je ozbiljna.

“Vidimo da je Matijas Jajsle otišao iz Al Ahlija u Njukasl i da je njegov rad ovde praćen. Osvojio je dve Lige šampiona i Njukasl je na kraju platio da ga dovede. Preozbiljni treneri su radili ili rade ovde. Evo, ovog leta su stigli Ejndž Postekoglu i Bruno Laž, za koje svi znaju u evropskom fudbalu. Tu je Simone Inzagi, iza kojeg su dva finala Lige šampiona. Iz Red Bulovog sistema su stigli nemački stručnjaci Tomas Letš ili Jens Vizing. Saudijci žele da uvoze znanje i da napreduju”. Al Tavun će svoju šansu opet vrebati iz prikrajka.

“Da se ne razmećem velikim rečima i obećanjima. Cilj je da klub napreduje. Učestvujemo i u Ligi šampiona Azije 2. To je poput Lige Evrope u evropskom fudbalu. Prošle sezone je finale tog takmičenja igrao Ronaldov Al Nasr i izgubio. Učestvuju ozbiljni klubovi iz okruženja i sa Dalekog istoka. Cilj je da tu napravimo uspeh, kao i u Kupu kralja. Tu su ambicije najveće moguće”. Lazetić će biti jedini srpski trener u Saudijskoj Arabiji ove sezone. Od igrača, tu su Sergej Milinković Savić kao jedna od zvezda Al Hilala, Predrag Rajković na golu Al Itihada i Matija Glušević u Al Itifaku. Član Al Itihada je i Jan Karlo Simić, ali on nije licenciran i traži mu se novi klub.

Al Nasr sa Ronaldom brani krunu koju je prošle sezone osvojio furioznim igrama u drugom delu sezone, ali i uz obilje kontroverzi oko sudijskih odluka. Bio je to prvi trofej Portugalca od dolaska u saudijski fudbal. Al Nasr potresa finansijska kriza i ozbiljna dugovanja zbog kojih je država morala da interveniše, s obzirom na to da je PIF fond izašao iz sistema finansiranja klubova. Državne i lokalne vlasti i dalje dotiraju ozbiljan novac, ali ne u tolikoj meri kao pre tri godine kada je lavina krenula. Uz Ronalda, tu su još Sadio Mane, Žoao Feliks i Kingsli Koman kao udarna snaga Al Nasra. Mohamed Simakan i Injigo Martinez su respektabilan štoperski tandem, a od pojačanja je za sada samo došao portugalski reprezentativni vezista Samu Kosta iz Maljorke. Moguće je da će klub napustiti Martinez i brazilski golman Bento, jer Al Nasr traži pojačanja na tim pozicijama. Sigurno će biti nekih pojačanja do kraja prelaznog roka koji se završava poslednjeg dana avgusta, kao i u Evropi. Najveći i najbogatiji klub Al Hilal je opet najveći favorit za titulu. Za 64.500.000 evra je ovog leta stiglo holandsko reprezentativno krilo Krisensio Samervil kao najveće pojačanje. Odranije su tu Milinković Savić, Ruben Neveš, Kulibali, Bono, Teo Ernandez, Benzema i Malkom.