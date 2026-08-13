Kris Pol bi mogao u Lejkerse

Pre 15 godina, tadašnji komesar NBA lige Dejvid Stern stopirao je trejd Krisa Pola u Los Anđeles Lejkerse iz Nju Orleansa jer tadašnji Hornetsi nisu imali vlasnika. Odlučio je komesar da on donosi sve odluke za ekipu iz Nju Orleansa u tom trenutku i kada je taman bilo sve rešeno oko trejda čuvenog plejmejkera u grad anđela, Dejvid Stern je rekao – ne može. Ostala je to do danas jedna od najkontroverznijih odluka u istoriji, a na kraju je Kris Pol došao u Los Anđeles, samo u Kliperse.

S obzirom da ima nezavršenih poslova u Los Anđelesu, konkretno u Lejkersima, mogao bi sada da dođe da ih pojača, kad već nije u igračkim danima.