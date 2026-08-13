Kris Pol bi mogao u Lejkerse
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 13:48
Nekadašnji plejmejker mogao bi sada da dobije drugačiju ulogu u Los Anđelesu
Pre 15 godina, tadašnji komesar NBA lige Dejvid Stern stopirao je trejd Krisa Pola u Los Anđeles Lejkerse iz Nju Orleansa jer tadašnji Hornetsi nisu imali vlasnika. Odlučio je komesar da on donosi sve odluke za ekipu iz Nju Orleansa u tom trenutku i kada je taman bilo sve rešeno oko trejda čuvenog plejmejkera u grad anđela, Dejvid Stern je rekao – ne može. Ostala je to do danas jedna od najkontroverznijih odluka u istoriji, a na kraju je Kris Pol došao u Los Anđeles, samo u Kliperse.
S obzirom da ima nezavršenih poslova u Los Anđelesu, konkretno u Lejkersima, mogao bi sada da dođe da ih pojača, kad već nije u igračkim danima.
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Jezeraši su u sredu nezvanično dobili nove vlasnike jer su Džoš Kušner i bivši direktor Diznija Bob Ajger dogovorili sve oko preuzimanja franšize, za šta će platiti više od 12.000.000.000 dolara. Kada se sve bude ozvaničilo, biće to rekordna vrednost za prodaju jedne profesionalne sportske franšize u istoriji. Zanimljivo je da je Mark Volter pre svamo godinu dana kupio Lejkerse za 10.000.000.000 dolara i sada je za kratko vreme obrnuo dve milijarde...
Odmah postoji plan da se dovede Kris Pol, kako bi preuzeo neku funkciju unutar organizacije, verovatno kao pomoćnik predsedniku košarkaških operacija ili nešto tako slično. Dobro obaveštena novinarka medijske kuće "ESPN" Ramona Šelburn je istakla da treba pratiti Krisa Pola i njegov potencijalni dolazak u Lejkerse jer su popularni CP3 i novi vlasnik Bob Ajger veoma bliski prijatelji. Čak mu je bio i mentor.
Ne bi bilo ništa čudno da Kris Pol ekspresno dođe u Lejkerse i to pred početak nove sezone, s obzirom da je igračku karijeru završio i da želi baš da se bavi nekim takvim poslom.
Jedan od najboljih organizatora igre u istoriji NBA lige završio je igračku karijeru u februaru ove godine, kada su ga Los Anđeles Klipersi poslali u Toronto Reptorse u trejdu.