BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

UNION SEN ŽILOAZ - VAREGEM (tip 1, kvota 1,43) - početak 16.00

Ekipa iz Brisela bila je veoma ubedljiva u prvoj rundi prvenstva Belgije, pošto je sa 5:1 pobedila ekipu Vesterloa. I ovog popodneva je favorit da dođe do nova tri boda i ostane na čelu tabele, iako je Varegem na startu savladao Genk sa 2:1.

RIO AVE - PORTO (tip 2, kvota 1,37) - početak 21.30

Prošle sezone Porto je oba puta savladao ekipu Rio Avea i nije primio ni gol (1:0, 3:0). I ove večeri tim Frančeska Fariolija je veliki favorit. Porto je dobro otvorio sezonu, osvojio pehar Superkupa protiv Torensea (1:0) i slavio je u prvoj rundi protiv Alverke sa 2:0.

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LEVEN - KLUB BRIŽ (tip 2, kvota 1,50) - početak 20.45

Klub Briž je na startu sezone savladao ekipu Kortrajka sa 3:0 i ima velike šanse da nastavi u istom stilu. Ekipa Ivana Leka je favorit da upiše prve bodove na strani protiv Levena koji je na premijeri izgubio od Šarlroa sa 1:3.

TORINO - KARAREZE (tip 1, kvota 1,35) - početak 21.15

Utakmica početne faze takmičenja u Kupu Italije. Torino je apsolutni favorit protiv ekipe iz Serije B. Bikovi su odlično pripremljeni za novu sezonu, na pripremana su zabeležili četiri pobede uz jedan poraz.

EKSCELSIOR - PSV (tip 2, kvota 1,50) - početak 20.00

Šampion Holandije PSV nije ušao u sezonu kako je očekivao. Teško je poražen u meču za pehar Superkupa Holandije od AZ Alkmara (4:0), da bi potom na premijeri u Erediviziji odigrao samo 2:2 sa Fortunom Sitard. Ekscelsior neće biti lak zalogaj, jer je na otvaranju sezone dobio Kambur sa 4:0, a pre toga i svih pet pripremnih mečeva.

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