Fariolija ne interesuju glasine oko More, samo pobeda nad Rio Aveom

Trener Porta Frančesko Farioli upozorava da neće biti jednostavno doći do bodova, jer Rio Ave ima prepoznatljiv stil igre i veoma je doar u odbrani.

"Oni su jedan od klubova koji su zadržali trenera iz prošle sezone. Komforno su završili u sredini tabele, nije bilo panike oko ispadanja. Na meču sa Žil Visenteom videli smo neke razlike u odnosu na prošlu sezonu. Oni su tim koji vrši pritisak na različite načine, ponekad sa krilom i napadačem, drugi t sa desetkom i napadačem. Ponekad kao Liverpul u situaciji 3-3, u drugim slučajevima idu čovek na čoveka. Imaju mnogo varijabilnosti i kvaliteta. Teren takođe može da nam predstavlja problem. Moramo da budemo pažljivi i da pokažemo snagu da bismo pobedili kao prošle sezone", kaže Farioli.

21.30: (9,00) Rio Ave (4,80) Porto (1,37)

Gosti sa Dragaa su apsolutni favoriti, Porto je u septembru 2025. kao gost slavio sa 3:0, dok je u februaru ove godine kod kuće pobedio sa 1:0.

Ipak, jedna od glavnih tema je šta će biti sa mladim vezistom Rodrigom Morom, za kojeg se raspituju brojni klubovi. Roma je dugo figurirala kao prva opcija, ali je zastoj u pregovorima pokušao da iskoristi Galatasaraj, koji želi da ga učini drugim najskupljim pojačanjem u istoriji.

Turski šampion je kontaktirao agenta More, Žorža Mendeša i pitanje je šta će sada uraditi Porto koji ne odustaje od obeštećenja od 50.000.000 evra.

"Znam da ste nestrpljivo nedelju dana čekali vesti, ali ja ih zaista nemam. Transfer tržište je otvoreno iako mi igramo i to je normalno, to je nešto sa čim moramo da se nosimo. Najvažniji je kontekst. Ove nedelje bombardovali su nas glasinama oko transfera 24 sata dnevno. Mora je veliki profesionalac i igrač Porta i koristićemo ga sve dok je spreman da igra", kaže Farioli.

Italijan na ovom meču neće moći da računa na nekoliko igrača. Alan Varela je i dalje van stroja, Samu i Klaudio Ramos i dalje rade po posebnom programu, dok je Andre Miranda i dalje u procesu oporavka posle povrede zadobijene u martu. Farioli je najavio da će u kombinaciji za meč sa Rio Aveom biti Andre Silva i Alberto.

Jasno je da ekipa ima isti cilj kao i prošle sezone, ali Farioli dodaje da dobar start ne sme da pomuti vizije koje se tiču krajnjih ciljeva u sezoni.

"Ako sebi dozvolimo da nas uhvati euforija u avgustu, imaćemo problema. Mečevi su gotovi tek kad se završe, nema unapred dobijenih. Svi timovi su vrlo organizovani i mogu da nam naprave problem na razne načine, čak i iz prekida. Tako da moramo da ostanemo mirni i da nastavimo da pobeđujemo kao i prošle sezone", zaključio je trener Porta.

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PRIMEIRA – 2. KOLO

Petak

Sporting Lisabon - Vitorija Gimarais 3:2 (3:0)

/Goncalveš 9, Joanidis 22, Altimira 41 - Samu 66, Endoje 69/

Subota

16.30: (2,25) Alverka (3,30) Estela Amadora (3,30)

19.00: (2,95) Akademiko Viseu (3,20) Santa Klara (2,50)

21.30: (9,00) Rio Ave (4,80) Porto (1,37)

Nedelja

16.30: (2,60) Nasional (3,35) Estoril (2,70)

19.00: (2,10) Aroka (3,35) Moreirense (3,60)

21.30: (1,67) Braga (3,70) Žil Visente (5,50)

21.30: (13,0) Kaza Pija (6,50) Benfika (1,22)

21.30: (1,77) Famalikao (3,50) Maritimo (4,90)

***kvote su podložne promenama