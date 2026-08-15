Leko pred Leven: Nadam se da ćemo zadržati Sejsa i Tresoldija

Mediji u Belgiji prenose da posebno interesovanje vlada za dvojicu igrača, Hoakina Sejsa, za kog je zainteresovan Mančester Junajted i Nikola Tresoldija, koji je na meti Barselone. Takođe, ima interesovanja i za Kirijanija Sabea i Karlosa Forbsa.

20.45: (6,75) Leven (4,40) Klub Briž (1,48)

Uoči meča sa Levenom, Ivan Leko je pričao o ponudama za pomenute igrače.

"Letnji prelazni rok je, uvek ima priča. Pominje se mnogo igrača. Ponosan sam što se moji momci dovode u vezu sa takvim klubovima. Koliko su te glasine istinite? To zaista ne znam. Svi mi imamo oči, njihov potencijal je neverovatan, ali mogu da kažem da su oni zaista srećni ovde", kaže Leko.

Navodno, ni Englezi ni Španci još nisu direktno kontaktirali Klub Briž, ali ne znači da neće. Leko je svestan šta to može da znači.

"Kada je na stolu velika novčana ponuda, naravno da je nije lako odbiti. Doći će pravi momenat i za odlazak. Transfer Colisa je to pokazao", aludirao je na prelazak grčkog napadača u redove Arsenala.

Klub Briž u ovoj sezoni ima velike ambicije i Leko je jasno poručio da će učiniti sve i da se ostvare. Međutim, to znači da bi trebalo zadržati tim i dodatno ga ojačati.

"Od predsednika i uprave do mene i igrača, svi želimo isto, da budemo bolji nego prošle sezone. Osnova za tako nešto jeste da imate bolji tim", podvukao je hrvatski trener.

Na drugoj strani, na klupi Levena, biće jako dobro poznato ime navijačima Anderlehta. Timi Simons je odigrao 439 mečeva za Klub Briž, ali kaže da su ljubav i emocije jedno, a bitka za bodove nešto sasvim drugo.

"Zna se kakav je ulog, tri boda. Moj bivši klub neće imati popusta od mene na terenu, a posle meča, naravno da ću pokazati kako osećam. Zato pozivam navijače da stanu iza tima. Osećam da imamo određenu snagu, ali bićemo još jači uz njihovu podršku", poručio je Simons.

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BELGIJA, 2. KOLO

Petak

Serkl Briž - Sint Trojden 3:3 (1:2)

/Engura 28, Nunješ 82, Soh 90+3ag - Merlen 1, 37, Išivatari 47/

Subota

16.00: (1,40) Union Sen Žiloaz (4,70) Varegem (8,00)

18.15: (2,70) Kortrajk (3,10) Atntverpen (2,75)

20.45: (1,55) Genk (4,20) Vesterlo (5,90)

20.45: (6,75) Leven (4,40) Klub Briž (1,48)

Nedelja

13.30: (3,50) Beveren (3,45) Anderleht (2,10)

16.00: (2,95) La Luvjer (3,40) Gent (2,40)

18.30: (2,60) Mehelen (3,30) Standard (2,75)

19.15: (3,20) Lomel (3,40) Šarlroa (2,25)

*** kvote su podložne promenama