Nair Tiknizjan (©MN Press)
Nair Tiknizjan (©MN Press)
Novinar D. Nedeljković

Tiknizjan u Olimpijakosu za najmanje 5.000.000 evra, Zvezda dovodi levog beka

Vreme čitanja: 2min | sub. 15.08.26. | 13:40

Crveno-beli dogovorili transfer jermenskog fudbalera nakon dvomeča sa Plzenjom

Kraj jednogodišnje veze Crvene zvezde i Naira Tiknizjana! Jermenski fudbaler će u narednih desetak dana pomoći crveno-belima da se domognu glavne faze Lige Evrope, a nakon toga sledi transfer u Olimpijakos od kojeg će srpski šampion inkasirati najmanje 5.000.000 evra. Najmanje, jer ruski novinar Ivan Karpov tvrdi da je Zvezda obezbedila još 2.000.000 u potencijalnim bonusima.

Međutim, to nije sve. Mozzart Sport saznanje da će beogradski velikan nakon što Tiknizjan ode, promovisati novog levog beka. Još nije poznato o kom igraču se radi, ali je sportski sektor crveno-belih označio tu poziciju kao apsolutni prioritet.

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Tiknizjan će izvesno potpisati četvorogodišnji ugovor sa Olimpijakosom, a pomenuti Karpov javlja da će u Pireju prihodovati 1.100.000 evra po sezoni što je ozbiljan skok u odnosu na beogrdska primanja koja su iznosila 700.000 evra.

Zvezda je u najmanju ruku obezbedila trostruko veći novac u odnosu na sumu koju je lani platila Lokomotivi iz Moskve (1.700.000 evra), a ukoliko bonusi budu ostvareni staće uz rame sa Osmanom Bukarijem i In Bom Hvanom na drugom mestu večne liste najskupljih prodaja Zvezde kada je reč o stranim fudbalerima (ako ne računamo igrače iz regiona). Za sata je u tom segmentu rekorder Naser Điga čiji je odlazak u Vulverhemton doneo Zvezdi 12.000.000 evra.

Da je Tiknizjan bio izuzetno važna karika u igri Crvene zvezde pokazuje i činjenica da je za nešto više od godinu dana u klubu odigrao čak 54 utakmice uz učinak od jednog postignutog i sedam spakovanih golova saigračima.

Sa njegovim odlaskom Zvezda će ovog leta podići zaradu od prodaje igrača na 20.000.000 evra, dok će Olimpijakosova potrošnja skočiti na 29.500.000.

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