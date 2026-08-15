Tiknizjan u Olimpijakosu za najmanje 5.000.000 evra, Zvezda dovodi levog beka

Tiknizjan će izvesno potpisati četvorogodišnji ugovor sa Olimpijakosom, a pomenuti Karpov javlja da će u Pireju prihodovati 1.100.000 evra po sezoni što je ozbiljan skok u odnosu na beogrdska primanja koja su iznosila 700.000 evra.

Zvezda je u najmanju ruku obezbedila trostruko veći novac u odnosu na sumu koju je lani platila Lokomotivi iz Moskve (1.700.000 evra), a ukoliko bonusi budu ostvareni staće uz rame sa Osmanom Bukarijem i In Bom Hvanom na drugom mestu večne liste najskupljih prodaja Zvezde kada je reč o stranim fudbalerima (ako ne računamo igrače iz regiona). Za sata je u tom segmentu rekorder Naser Điga čiji je odlazak u Vulverhemton doneo Zvezdi 12.000.000 evra.

Da je Tiknizjan bio izuzetno važna karika u igri Crvene zvezde pokazuje i činjenica da je za nešto više od godinu dana u klubu odigrao čak 54 utakmice uz učinak od jednog postignutog i sedam spakovanih golova saigračima.

Sa njegovim odlaskom Zvezda će ovog leta podići zaradu od prodaje igrača na 20.000.000 evra, dok će Olimpijakosova potrošnja skočiti na 29.500.000.