Euforija trese Humsku: Prvog dana planula trećina karata za Hetafe

Kakav god da bude rezultat prve utakmice u Madridu, jedno je sigurno - Hetafe će čekati pakao u Humskoj. Očigledno je Grobare uhvatila ista euforija kao prošlesezone kad su igrani mečevi sa AEK Larnakom, Oleksandrijom i Hibernijanom. Navijači su tada hrlili na blagajne kako bi rezervisali svoje mesto na stadionu.

Gotovo isto će biti i sada. Kako je klub iz Humske javio, već prvog dana planula je trećina karata za revanš protiv Hetafea u plej-ofu za ulazak u Ligu Konferencije. Tačnije, zajedno sa sezonskim ulaznicama, prodato je skoro 10.000 karata. Već sad, skoro dve nedelje pre revanša, jasno je da će stadion poviše Autokomande biti ispunjen do poslednjeg mesta.