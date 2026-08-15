Euforija trese Humsku: Prvog dana planula trećina karata za Hetafe
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Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 12:47
Zajedno sa sezonskim ulaznicama prodato skoro 10.000 karata
Kakav god da bude rezultat prve utakmice u Madridu, jedno je sigurno - Hetafe će čekati pakao u Humskoj. Očigledno je Grobare uhvatila ista euforija kao prošlesezone kad su igrani mečevi sa AEK Larnakom, Oleksandrijom i Hibernijanom. Navijači su tada hrlili na blagajne kako bi rezervisali svoje mesto na stadionu.
Gotovo isto će biti i sada. Kako je klub iz Humske javio, već prvog dana planula je trećina karata za revanš protiv Hetafea u plej-ofu za ulazak u Ligu Konferencije. Tačnije, zajedno sa sezonskim ulaznicama, prodato je skoro 10.000 karata. Već sad, skoro dve nedelje pre revanša, jasno je da će stadion poviše Autokomande biti ispunjen do poslednjeg mesta.
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Opet su Grobari prepoznali trenutak kad je potrebno da stanu uz Sašu Ilića i igrače. Ako je onih 10.000 protiv UNE Štrasen u prvoj evropskoj utakmici bilo zbog toga šta se u klub vratio Saša Ilić, onda je ovo pokazatelj da se otišlo malo dalje od toga što je na klupi klupska legenda.
Cene ulaznica su 800 dinara za jug, 1.200 za istok i zapad bočno, zapad centar 1.500, a za lože na istoku i zapadu 5.000 odnosno 10.000 dinara. Navijači Partizana će ponovi položiti test, baš kao što su to uradili prethodne sezone u evropskim utakmicama. Ostalo je na igračima.