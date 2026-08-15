Dvanaest godina bola u azijskom delu Istanbula: Da li su Grinvud i Lukaku pojačanja za tron

Dugo najpopularniji turski klub čeka na titulu. Predugo, ako pitate one čija srca kucaju za plavo-žute boje Fenerbahčea. Čak 12 godina posta, gledanje u leđa Galatasaraju, Bešiktašu, a po jednu sezonu i Trabzonu i Bašakšehiru.

Svako leto je „deža vi“ na Bosforu – zvučna pojačanja, euforija u azijskom delu velegrada. Ni Žoze Murinjo nije uspeo da vrati tron, Domeniko Tedesko je bio promašaj, a sada je kormilo opet povereno domaćem stručnjaku, iskusnom Ismailu Kartalu. Ove sezone u tabor Fenera stigla su zvučna imena, a najzvučnija su sigurno Englez Mejson Grinvud i belgijski „Hulk“ Romelu Lukaku.