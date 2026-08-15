Dvanaest godina bola u azijskom delu Istanbula: Da li su Grinvud i Lukaku pojačanja za tron
Vreme čitanja: 3min | sub. 15.08.26. | 13:47
Fenerbahče sa trećim golmanom na premijeri sezone u Turskoj u Ankari protiv Genčlerbirligija (20.30)
Dugo najpopularniji turski klub čeka na titulu. Predugo, ako pitate one čija srca kucaju za plavo-žute boje Fenerbahčea. Čak 12 godina posta, gledanje u leđa Galatasaraju, Bešiktašu, a po jednu sezonu i Trabzonu i Bašakšehiru.
Svako leto je „deža vi“ na Bosforu – zvučna pojačanja, euforija u azijskom delu velegrada. Ni Žoze Murinjo nije uspeo da vrati tron, Domeniko Tedesko je bio promašaj, a sada je kormilo opet povereno domaćem stručnjaku, iskusnom Ismailu Kartalu. Ove sezone u tabor Fenera stigla su zvučna imena, a najzvučnija su sigurno Englez Mejson Grinvud i belgijski „Hulk“ Romelu Lukaku.
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Četvorostruki uzastopni šampion Galatasaraj je poklekao na startu, odigrao samo 2:2 sa novajlijom Čorumom, pa su dodatno podgrejana očekivanja milionske armije navijača da Lavovi mogu da padnu. Naravno, tu su u borbi za krunu u Superligi i Bešiktaš sa Dušanom Vlahovićem i Leandrom Trosarom, kao i Trabzon sa Mohamedom Salahom.
20.30: (7,25) Genlerbirligi (4,40) Fenerbahče (1,45)
Premijera nove sezone je u Ankari protiv Genčlerbirligija (20.30). Fener će izaći na megdan sa trećim golmanom. Brazilac Ederson je suspendovan zbog grehove iz prošle sezone, dok je ovog leta u Evropi startni čuvar mreže Mert Gunok povređen i biće dve nedelje van stroja zbog problema s tetivom. Šansu će dobiti malo poznati Tarik Četin, dok će na klupi sedeti mladi 18-godišnji Kupej Sapaz.
Romelu Lukaku je tek stigao u Fenerbahče, pa se ne očekuje da bude u konkurenciji za tim. Sigurno neće biti starter, a verovatno će debi za novi klub posle dolaska iz Napolija imati u utorak u plej-ofu za Ligu šampiona protiv Liona. Dve prepreke je Fener preskočio na putu do evroskog krema, pao je poljski Gornjik i Šturm iz Graca, a nema sumnje da će francuski predstavnik biti najteži posao i glavni cilj ovog leta.
18.00: (4,40) Kasimpaša (3,50) Trabzon (1,85)
Iako Lion dolazi u Istanbul za tri dana, trener Kartal neće taktizirati i igraće sa najboljim mogućim sastavom. Kerem Akturkolu i Taliska biće najistureniji u napadu, uz Mejsona Grinvuda iza. Nekadašnja velika nada Mančester Junajteda i engleskog fusbala u prethodna četiri meča u kvalifikacijama za Ligu šampiona je pokazao klasu i počeo da otplaćuje basnoslovnu platu od 10.000.000 evra, kao i obeštećenje Marselju od 40.000.000. Osim dvojice golmana, faliće i Holanđanin Džejden Ostervolde koji je propustio i revanš u Gracu prethodne nedelje.
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TURSKA 1 – 1. KOLO
Petak
Galatasaraj - Čorum 2:2 (0:0)
/Osimen 53, 90 - Kiziridis 59, Ramirez 61/
Subota
18.00: (4,40) Kasimpaša (3,50) Trabzon (1,85)
18.00: (2,40) Konja (3,40) Rize (2,95)
20.30: (7,25) Genlerbirligi (4,40) Fenerbahče (1,45)
20.30: (2,50) Gazijantep (3,35) Alanja (2,85)
Nedelja
18.15: (1,48) Bašakšehir (4,20) Kodžaeli (7,25)
20.30: (2,30) Amed (3,40) Erzurum (3,10)
20.30: (1,35) Bešiktaš (5,30) Ejup (8,00)
Ponedeljak
20.30: (2,15) Samsun (3,35) Geztepe (3,45)
***kvote su podložne promenama