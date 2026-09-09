BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ŠTUTGART – VIKING (tip 1, kvota 1,25) – početak 18.45

Iako se Viking kroz kvalifikacije nekako provukao pored zagrebačkog Dinama, dolazak do prvih bodova biće ogroman izazov na gostovanju znatno skupljem i kvalitetnijem Štutgartu. Nemci su na startu Bundeslige podbacili jedino protiv Bajerna, ali taj ubedljiv poraz od 5:1 ne bi trebalo da im ostavi dublji trag. Da su brzo uhvatili ritam pokazali su već u narednom kolu, kada su rutinski savladali Keln rezultatom 4:1.

NAPOLI – ARSENAL (tip 2, kvota 1,63) – početak 21.00

Arsenal ulazi u ovaj meč s velikim samopouzdanjem nakon što su srušili Mančester siti u Komjuniti šildu i uspešno otvorili Premijer ligu pobedama protiv Aston Vile i Čelsija. Sa druge strane, Napoli ima razloga za brigu, jer su porazi od Koma i Intera u Seriji A jasno ogolili njihove defanzivne propuste. Zbog svega toga, Artetina ekipa u ovaj duel opravdano ulazi kao umereni favorit.





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TVENTE – TELSTAR ( tip 1, kvota 1,25) – 18.45

Tvente na svom stadionu dočekuje Telstar sa jasnom namerom da osvoji sva tri boda. Gosti, s druge strane, deluju prilično ranjivo; nemaju trijumf već tri kola, a defanzivni propusti im ozbiljno kroje sudbinu na tabeli. Potpuno je jasno zašto se Tventeu daju ogromne šanse za pobedu u ovom duelu.

ČELSI – LIDS (tip 1, kvota 1,50) – početak 21.00

Čelsi u utakmicu Liga kupa Engleske ulazi nakon poraza od Arsenala, i pred sobom nema ni najmanje ugodnog rivala. Naime, Lids u poslednje vreme ne greši, što je dobto osetio Notingem Forest, a zatim i Brentford i Brajton. Par se poslednji put ukrstio u aprilu, u okviru FA kupa, kada je Čelsi salavio sa 1:0.

MOREIRENSE – BENFIKA (tip 2, kvota 1,15) - početak 21.45

Silvini izabranici igraju u šampionskom ritmu, što potvrđuje i tradicija — slavili su u poslednja tri međusobna susreta sa najmanje tri data gola po utakmici. Sa druge strane, domaći tim zauzima 13. poziciju na tabeli i traži iskupljenje posle tesnog poraza od Porta. Glavni adut biće im domaći teren u Moreiri, gde tradicionalno zadaju velike muke favoritima.