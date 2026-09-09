Crvena boja dominira na primarnoj, bela na sekundarnoj garnituri Zvezdinog dresa
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Vreme čitanja: 1min | sre. 09.09.26. | 13:22
Tu su i zlatni detalji…
U toku jučerašnjeg dana Crvena zvezda predstavila je prvu garnituru košarkaškog dresa, a danas – sekundarnu.
I sve je baš onako kako se i očekivalo, kako je duži vremenski period. Kada već na primarnoj dominira crvena boja, onda je na sekundarnoj bela. Tu su i zlatni detalji…
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Njih ima i na prvoj garnituru dresa kluba sa Malog Kalemegdana, samo što su na drugoj skoro svi detalji zlatni. Nije logo tehničkog sponzora Adidasa.
Pojasnili su iz beogradskog kluba i zašto su se odlučili za ovakvu kombinaciju.
„Ako je prvi crveno-beli dres naša tradicija, drugi je morao da ima sve ono što na prvi pogled takođe asocira na KK Crvena zvezda – novo, sveže, odmereno, elegantno, ali sada obojeno i prefinjenom i jedinstvenom bojom.
Ono što će na prvi pogled biti vidljivo i u originalnoj boji je grb Crvene zvezde. Sve ostalo na dresu je u osnovnoj beloj boji sa zlatnim detaljima, ali ovoga puta uz puno razumevanje naših partnera i sponzora, sve aplikacije na dresu su u zlatnoj boji. Boji koja asocira na uspeh i eleganciju“.
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