Crvena boja dominira na primarnoj, bela na sekundarnoj garnituri Zvezdinog dresa

Njih ima i na prvoj garnituru dresa kluba sa Malog Kalemegdana, samo što su na drugoj skoro svi detalji zlatni. Nije logo tehničkog sponzora Adidasa.

Pojasnili su iz beogradskog kluba i zašto su se odlučili za ovakvu kombinaciju.

„Ako je prvi crveno-beli dres naša tradicija, drugi je morao da ima sve ono što na prvi pogled takođe asocira na KK Crvena zvezda – novo, sveže, odmereno, elegantno, ali sada obojeno i prefinjenom i jedinstvenom bojom.

Ono što će na prvi pogled biti vidljivo i u originalnoj boji je grb Crvene zvezde. Sve ostalo na dresu je u osnovnoj beloj boji sa zlatnim detaljima, ali ovoga puta uz puno razumevanje naših partnera i sponzora, sve aplikacije na dresu su u zlatnoj boji. Boji koja asocira na uspeh i eleganciju“.