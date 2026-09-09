Zvezda ga želela poslednjeg dana prelaznog roka, završio u Švajcarskoj kod Miroslava Stevanovića
Vreme čitanja: 2min | sre. 09.09.26. | 14:11
Nije bio suđen šampionu Srbije prethodne sedmice, ali je klub ipak promenio
Pokušala je Crvena zvezda da pojača redove u poslednjih nekoliko dana prelaznog roka, a poslednjih 48 časova letnje pijace, najviše se pominjalo švedsko levo krilo Jesper Karlson. Želeo je šampion Srbije 28-godišnjaka koji je za reprezentaciju Tri krune odigrao 14 utakmica i dao 5 golova, ali se pričalo da ima jaku konkurenciju u vidu turskog Samsuna.
Na kraju, nije momak sa severa Evrope završio u Srbiji ili Turskoj, već u Švajcarskoj. Jesper Karlson će ostatak sezone provesti u Servetu kao pozajmljeni igrač Bolonje, a tamo će ga sačekati bivši fudbaler Vojvodine i reprezentativac Bosne i Hercegovine Miroslav Stevanović.
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Podsetimo, Jesper Karlson je stigao iz AZ Alkmara u Bolonju na leto 2023. godine za 11.150.000 evra, ali nije ispunio velika očekivanja na Renato Dalari. Za Bolonju je odigrao 15 utakmica i postigao samo jedan gol, a poslednjih godina išao je na pozajmice u Leće, Aberdin i Utreht. Ipak, njega je u klub doveo Đovani Sartori, tehnički direktor Bolonje i najbolji lovac u Italiji, pogotovo za igrače sa severa Evrope.
Karlson je ponikao Falkenbergu, a potom eksplodirao u Elfsborgu, gde je odigrao 94 utakmice i postigao 22 gola, uz 16 asistencija. Ozbiljno se nadogradio u AZ Alkmaru, gde je postigao 46 golova, uz 33 asistencije. To su ispratili u Bolonji i dogovorili transfer sa klubom iz Ensheda. Nakon mršavog učinka u Italiji, pokućaše Karlson da karijeru oživi u Švajcarskoj.