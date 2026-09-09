Zvezda ga želela poslednjeg dana prelaznog roka, završio u Švajcarskoj kod Miroslava Stevanovića

Pokušala je Crvena zvezda da pojača redove u poslednjih nekoliko dana prelaznog roka, a poslednjih 48 časova letnje pijace, najviše se pominjalo švedsko levo krilo Jesper Karlson. Želeo je šampion Srbije 28-godišnjaka koji je za reprezentaciju Tri krune odigrao 14 utakmica i dao 5 golova, ali se pričalo da ima jaku konkurenciju u vidu turskog Samsuna.

Na kraju, nije momak sa severa Evrope završio u Srbiji ili Turskoj, već u Švajcarskoj. Jesper Karlson će ostatak sezone provesti u Servetu kao pozajmljeni igrač Bolonje, a tamo će ga sačekati bivši fudbaler Vojvodine i reprezentativac Bosne i Hercegovine Miroslav Stevanović.