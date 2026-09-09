Nisu izdržali u Betisu, bocnuli braću Embape: Ovako izgledaju svaki put kad čuju naše ime

Ali, kosmička pravda ne spava, pa se prokletstvo prezimena preselilo i u Ligu šampiona. Mlađi brat, devetnaestogodišnji Itan Embape, igrao je sinoć sa svojim Lilom, gle čuda, baš protiv tog istog Betisa. Igrao je do 56. minuta. Sudija je otišao do VAR ekrana i uhvatio mladog Itana kako prljavo, sa leđa, udara Betisovog igrača Natana. Direktno crveni karton, hlađenje pod tušem i pobeda Betisa od 3:2 usred Francuske.

Nakon što su rešili oba brata u razmaku od nekoliko meseci, administrator Betisovog Tviter naloga prosto nije mogao da izdrži. Izbačen je kultni mim sa glumcem Vilemom Dafoom koji je u ulozi čuvenog slikara Vinsenta Van Goga i prestravljeno gleda u nebo, uz natpis: „Svaki put kada neki Embape čuje reči "Real Betis Balompié"

Naravno, objava je momentalno postala viralna, ostavljajući navijače Reala da se kisele u komentarima, a Francuze da shvate da mlađi Embape ipak nije tako nevin kako izgleda. Zaključak je jasan: ako ti na leđima piše Embape, a ispred sebe vidiš zeleno-bele dresove, najbolje je da odmah javiš treneru da te boli loža i ostaneš na klupi.