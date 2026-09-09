Nisu izdržali u Betisu, bocnuli braću Embape: Ovako izgledaju svaki put kad čuju naše ime
Vreme čitanja: 2min | sre. 09.09.26. | 13:22
Na zvaničnom Tviter nalogu Verdiblankosa osvanuo mim sa scenom iz filma o Vinsentu Van Gogu, u kom slikar prestravljeno gleda u nebo
Sve je počelo sa starijim bratom, Kilijanom. Jedna od najvećih superzvezda svetskog sporta nije osvojila trofej Primere u prve dve sezone na Santjago Bernabeu, a ni treća nije počela najsjanije, pošto je prethodnog vikenda na "Benito Viljamarinu” naleteo na batinu zvanu Betis. Penal za Real Madrid, svetla reflektora uperena u njega, Kilijan šutira... i Alvaro Valjes mu skida penal.
U Madridu opšta mobilizacija, iz loža se tražila skoro pa intervencija Ujedinjenih nacija jer su defanzivci Betisa navodno ranije utrčali u šesnaesterac, pa bi penal morao da se ponovi. Naravno, od ponavljanja nije bilo ništa, Betis je slavio 1:0, a Mark Bartra je posle meča sipao so na ranu izjavom: "Prilično je ozbiljno to što se manipuliše snimcima kako bi se vršio pritisak na sudije”. Prva runda za Sevilju.
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Ali, kosmička pravda ne spava, pa se prokletstvo prezimena preselilo i u Ligu šampiona. Mlađi brat, devetnaestogodišnji Itan Embape, igrao je sinoć sa svojim Lilom, gle čuda, baš protiv tog istog Betisa. Igrao je do 56. minuta. Sudija je otišao do VAR ekrana i uhvatio mladog Itana kako prljavo, sa leđa, udara Betisovog igrača Natana. Direktno crveni karton, hlađenje pod tušem i pobeda Betisa od 3:2 usred Francuske.
Nakon što su rešili oba brata u razmaku od nekoliko meseci, administrator Betisovog Tviter naloga prosto nije mogao da izdrži. Izbačen je kultni mim sa glumcem Vilemom Dafoom koji je u ulozi čuvenog slikara Vinsenta Van Goga i prestravljeno gleda u nebo, uz natpis: „Svaki put kada neki Embape čuje reči "Real Betis Balompié"
Naravno, objava je momentalno postala viralna, ostavljajući navijače Reala da se kisele u komentarima, a Francuze da shvate da mlađi Embape ipak nije tako nevin kako izgleda. Zaključak je jasan: ako ti na leđima piše Embape, a ispred sebe vidiš zeleno-bele dresove, najbolje je da odmah javiš treneru da te boli loža i ostaneš na klupi.