Željo i Sarajevo za prevlast u gradu: Nikad više stranaca, nikad manje kvaliteta

Trebalo je da se igra 15. avgusta. Nije. Derbi je zbog problema sa travnjakom nakon koncerta na Grbavici odložen, a Sarajevo i Željezničar morali su da sačekaju skoro mesec dana na ono što je odavno označeno kao jedna od utakmica sezone. I možda je baš zbog toga ovaj derbi sada još zanimljiviji.

Jer, više nije početak prvenstva. Sada već znamo nešto više o ekipama. Znamo ko je dobro krenuo, ko je tražio ritam, ko je menjao sliku o sebi i ko je već osetio koliko je put do vrha domaćeg prvenstva težak. A ono što znamo jeste da ni jedni ni drugi ne žele još jednu sezonu u kojoj će se o tituli pričati više nego što će se ona osvajati.

Titula je davna želja, derbi je trenutna opsesija.

I Željezničar i Sarajevo imaju isti cilj – da budu prvaci. Problem je što su godine prošle, a šampionska slavlja nisu stigla, jer Borac i Zrinjski drže primat. Bilo je velikih najava. Bilo je novih trenera, novih sportskih projekata i novih fudbalera. Bilo je i stranaca, sve više njih, jer oba kluba poslednjih godina pokušavaju da pronađu kvalitet izvan granica Bosne i Hercegovine. Pogotovo je to izraženo u ovoj sezoni. Igrači iz raznih država obukli su dresove sarajevskih rivala i prvi put će igrati ovaj derbi.

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Zanimljivo, u prošlom kolu Željo je imao čak 12 igrača u zapisniku koji nisu iz BiH. Bilo je tu Brazilaca, Senegalaca, Nemaca, Amerikanaca… Pride, i trener je Španac. Uz sve to, tim sa Grbavice tek treba da registruje nekolicinu igrača koji takođe nisu iz BiH.

Kada je reč o Sarajevu, tu je još izraženije. Čak 17 od 22 igrača u zapisniku iz prošlog kola nisu iz BiH. Plus hrvatski stručnjak Zoran Zekić. Samo dvojica domaćih igrača počeli su duel protiv Borca, što je dovoljno da se stavi prst na čelo i zapita: šta je zapravo cilj?

Dakle, na obe strane ima dovoljno fudbalera kojima će ovo biti prvi pravi susret sa onim što znači igrati sarajevski derbi.

Mogu da čitaju o njemu. Mogu da gledaju snimke. Mogu saigrači da im objašnjavaju šta znači Grbavica kada gostuje Sarajevo i šta znači nositi bordo dres kada iza sebe imaš tribinu koja traži pobedu protiv najvećeg rivala.

Ali, ništa od toga ne može da zameni iskustvo.

Jer, ovo nije utakmica u kojoj će se pitati samo ko je brži, tehnički bolji ili fizički spremniji. Ovo je utakmica u kojoj se testira karakter. A veliki je znak pitanja, koliki karakter imaju nabrojani igrači. Mada, gledajući i kvalitet, ruku na srce, ne može se bogzna šta izdvojiti.

Željezničar ima sedam osvojenih bodova. Dve pobede, jedan remi i dva poraza. Svi oni koji prate klub sa Grbavice, znaju da Željo kuburi sa kvalitetom i da će novom treneru, španskom stručnjaku Davidu Musleri, biti potrebno čudo da ostvari zapažen rezultat.

Nešto bolja situacija je u suprotnom taboru, jer je Bordo tim uspeo da osvoji 10 bodova. Mada, daleko je to od ekipe koja se može da se okiti šampionskom titulom.