Željo i Sarajevo za prevlast u gradu: Nikad više stranaca, nikad manje kvaliteta
Vreme čitanja: 4min | sre. 09.09.26. | 12:56
Titula je davna želja, derbi je trenutna opsesija
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Sarajeva)
Mesec dana čekanja, pa 90 minuta za gradsku prevlast. Željezničar i Sarajevo konačno će odigrati ono što je trebalo da bude utakmica drugog kola Premijer lige BiH. Ovoga puta nema odlaganja, nema čekanja. Grbavica je spremna za novi sarajevski derbi (18.00).
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Trebalo je da se igra 15. avgusta. Nije. Derbi je zbog problema sa travnjakom nakon koncerta na Grbavici odložen, a Sarajevo i Željezničar morali su da sačekaju skoro mesec dana na ono što je odavno označeno kao jedna od utakmica sezone. I možda je baš zbog toga ovaj derbi sada još zanimljiviji.
Jer, više nije početak prvenstva. Sada već znamo nešto više o ekipama. Znamo ko je dobro krenuo, ko je tražio ritam, ko je menjao sliku o sebi i ko je već osetio koliko je put do vrha domaćeg prvenstva težak. A ono što znamo jeste da ni jedni ni drugi ne žele još jednu sezonu u kojoj će se o tituli pričati više nego što će se ona osvajati.
Titula je davna želja, derbi je trenutna opsesija.
I Željezničar i Sarajevo imaju isti cilj – da budu prvaci. Problem je što su godine prošle, a šampionska slavlja nisu stigla, jer Borac i Zrinjski drže primat. Bilo je velikih najava. Bilo je novih trenera, novih sportskih projekata i novih fudbalera. Bilo je i stranaca, sve više njih, jer oba kluba poslednjih godina pokušavaju da pronađu kvalitet izvan granica Bosne i Hercegovine. Pogotovo je to izraženo u ovoj sezoni. Igrači iz raznih država obukli su dresove sarajevskih rivala i prvi put će igrati ovaj derbi.
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Zanimljivo, u prošlom kolu Željo je imao čak 12 igrača u zapisniku koji nisu iz BiH. Bilo je tu Brazilaca, Senegalaca, Nemaca, Amerikanaca… Pride, i trener je Španac. Uz sve to, tim sa Grbavice tek treba da registruje nekolicinu igrača koji takođe nisu iz BiH.
Kada je reč o Sarajevu, tu je još izraženije. Čak 17 od 22 igrača u zapisniku iz prošlog kola nisu iz BiH. Plus hrvatski stručnjak Zoran Zekić. Samo dvojica domaćih igrača počeli su duel protiv Borca, što je dovoljno da se stavi prst na čelo i zapita: šta je zapravo cilj?
Dakle, na obe strane ima dovoljno fudbalera kojima će ovo biti prvi pravi susret sa onim što znači igrati sarajevski derbi.
Mogu da čitaju o njemu. Mogu da gledaju snimke. Mogu saigrači da im objašnjavaju šta znači Grbavica kada gostuje Sarajevo i šta znači nositi bordo dres kada iza sebe imaš tribinu koja traži pobedu protiv najvećeg rivala.
Ali, ništa od toga ne može da zameni iskustvo.
Jer, ovo nije utakmica u kojoj će se pitati samo ko je brži, tehnički bolji ili fizički spremniji. Ovo je utakmica u kojoj se testira karakter. A veliki je znak pitanja, koliki karakter imaju nabrojani igrači. Mada, gledajući i kvalitet, ruku na srce, ne može se bogzna šta izdvojiti.
Željezničar ima sedam osvojenih bodova. Dve pobede, jedan remi i dva poraza. Svi oni koji prate klub sa Grbavice, znaju da Željo kuburi sa kvalitetom i da će novom treneru, španskom stručnjaku Davidu Musleri, biti potrebno čudo da ostvari zapažen rezultat.
Nešto bolja situacija je u suprotnom taboru, jer je Bordo tim uspeo da osvoji 10 bodova. Mada, daleko je to od ekipe koja se može da se okiti šampionskom titulom.
Međutim, i jedni i drugi žele da razvesele svoje navijače.
„Očekuje nas jedna od najbitnijih utakmica u sezoni. Jedna od najlepših utakmica u državi. Iskreno verujem u svoju ekipu, radimo zaista dobro. Moramo da obratimo pažnju na minimalne detalje, da se fokusiramo i da pratimo naše ideje“, rekao je trener Plavih Muslera i dotakao se rivala:
„Istina je da sam u prvoj utakmici koju sam gledao, kada sam bio u Mostaru, video ekipu koja je bila dosta razdvojena kada su u pitanju defanzivni i ofanzivni zadaci. Međutim, protiv Borca sam video organizovaniju ekipu, manje-više. Ipak, ne brinem se previše o njima. Fokusiran sam na ono što mi treba da uradimo i na ono što moramo moramo da uradimo. Ako budemo sledili svoje ideje, imaćemo veću šansu da osvojimo bodove“, jasan je španski stručnjak.
Posle ne baš dobrog starta sezone, čini se da Sarajevo pronalazi dobar put. Dva vezana trijumfa kao uvertira u današnji derbi.
„Gradski derbi je utakmica koja sama po sebi ne traži dodatnu motivaciju. Svi koji su deo Sarajeva dobro znaju šta ovaj susret znači našem klubu, našim igračima i, pre svega, našim navijačima. To je utakmica koja nosi posebnu emociju, ali istovremeno zahteva maksimalnu koncentraciju i odgovornost. Ekipa je u poslednjim utakmicama pokazala karakter, kvalitet i sposobnost da se nosi sa zahtevnim utakmicama, a sada želimo da sve to prenesemo i na derbi“, istakao je Zoran Zekić, strateg Bordo tima, te dodao:
„Očekujem utakmicu visokog intenziteta, u kojoj će detalji odlučivati. U ovakvim susretima nije dovoljno samo imati kvalitet, potrebno je biti spreman odgovoriti na svaki duel, svaku situaciju i svaki trenutak pritiska. Želim da naši igrači budu hrabri, disciplinovani i da od prvog do poslednjeg minuta veruju u ono što radimo“.
PREMIJER LIGA BIH – 2. KOLO (ZAOSTALA UTAKMICA)
Sreda
18.00: (3.50) Željezničar (3.15) Sarajevo (2.10)
***kvote su podložne promenama