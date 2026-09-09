Unikat Lige šampiona

Još zanimljivije, Isko je sa svakim klubom slavio makar po jednom u mečevima elitnog kupa. U opremi Valensije je to uradio baš jednom, kad je pod vođstvom Unaja Emerija zamenio Roberta Soldada i na Mestalji učestvovao u pobedi nad Bursom (6:1) novembra 2010. Posle toga je prešao u Malagu, gde se prvi put sreo sa Manuelom Pelegrinijem , koji ga i sad trenira, a vođen rukom Čileanca stigao je sve do četvrtfinala takmičenja i malo mu je nedostajalo da preko Borusije iz Dortmunda zakorači na stepenicu više.

Kasnije je Isko igrao redovno ili manje redovno za Real Madrid, sa kojim je osvojio čak pet trofeja Lige šampiona, a kad je kraljevski klub procenio da mu više nije potreban, tražio je sredinu u kojoj će igrati. Tako se otisnuo u Sevilju, tada značajnog uticaja na dešavanja u La Ligi i međunarodnom fudbalu, pa se pamti kako je oktobra 2022, dok je na klupi sedeo Horhe Sampaoli, uzeo meru Kopenhagenu na stadionu „Ramon Sančes Pishuan”.

*****

IGRAJ MOZZART RELAX NA LIGI ŠAMPIONA

****

Ubrzo je potpisao za Betis, što se ispostavilo kao sjajna odluka. Obnovio je saradnju sa Pelegrinijem, koji ga je čekao da se oporavi od nekoliko povreda, i evo sad kad je zdrav, Isko mu je opet adut. To je bio slučaj i na gostovanju Lilu, gde su Andalužani dvaput morali da jure prednost Francuza, da bi oslonjeni na golgeterske veštine Marka Bartre i Troja Perota režirali preokret (3:2), začinjen i Iskovim uticajem, pošto je štoper jedan od dva pogotka autorizovao posle centaršuta 34-godišnjeg kreativca.

Osim dok je igrao za Valensiju — s tim da valja znati kako je na terenu tada proveo samo 56 minuta — Isko je u svim ostalim klubovima dao ili namestio makar po jedan gol na utakmicama Lige šampiona. Ukupno deset datih i 13 nameštenih na 79 mečeva u Ligi šampiona, a verovatno će ih biti još, jer je Betis kao klub porastao i deluje da može da se takmiči sa velikima.

Ovu priliku je čekao 21 godinu. U prethodnim sezonama pod komandom Pelegrinija stizao je daleko u nokaut fazi Lige Evrope, a u proleće 2025. bio je učesnik finala Lige konferencije, kad je u Vroclavu poveo protiv Čelsija, ali je pehar na kraju ipak završio u Londonu.