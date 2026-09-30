BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ERITREJA – JUŽNA AFRIKA (tip 2, kvota 1,23) – početak 18.00 MOZZART RELAX

Južna Afrika slovi za apsolutnog favorita u duelu drugog kola kvalifikacija za Afrički kup nacija protiv Eritreje, a ovaj meč se iz bezbednosnih i infrastrukturnih razloga igra na neutralnom terenu u Kairu. Selekcija Bafana Bafana uspešno je započela ovaj ciklus pobedom nad Gvinejom, dok je autsajder Eritreja već priredila jedno iznenađenje otkinuvši bod Keniji na gostovanju. Ipak, kvalitet i iskustvo su u potpunosti na strani gostiju, zbog čega je trijumf Južne Afrike, a zicer ide uz Mozzart RELAX benefit.

PARIZ Ž. – ARSENAL Ž. (tip 2, kvota 1,35) – početak 18.45 MOZZART RELAX

Arsenal gostuje u Francuskoj sa statusom velikog favorita u meču drugog kola ženske Lige šampiona, gde planira da nastavi pobednički niz nakon uspešnog starta u elitnom takmičenju. Domaći sastav Pariza pokušaće da popravi utisak i osvoji prve bodove posle uvodnog neuspeha, ali razlika u klasi i individualnom kvalitetu u potpunosti je na strani gošći iz Londona. I ovaj par podržan je Mozzart RELAX režimom, zbog koga će tipovi iz opsega ove ponude lakše dolaziti do naplate.

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BENFIKA Ž. – BAJERN Ž. (tip 2, kvota 1,25) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Benfika u ovaj susret ulazi s visokim samopouzdanjem nakon gostujuće pobede nad Juventusom od 2:1. Bajern je na svom terenu odigrao neriješeno 2:2 protiv Mančester Sitija. Iako Bavarke imaju tri pobede u četiri međusobna susreta, sjajna domaća forma lisabonskog sastava najavljuje zanimljivu utakmicu iza koje stoji Mozzart RELAX, koji se primenjuje i na ovu siguricu, od momenta kada Bavarke povedu sa dva gola razlike.

TZV. KOSOVO M21 – KIPAR M21 (tip 1, kvota 1,25) – početak 19.00

Mlada reprezentacija tzv. Kosova ima ulogu apsolutnog favorita na svom terenu u Prištini, gde u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo dočekuje vršnjake sa Kipra. Prethodni međusobni susret ovih rivala završen je ubedljivim trijumfom današnjeg domaćina rezultatom 4:0, što jasno oslikava odnos snaga na terenu. Kiprani u ovaj duel ulaze u katastrofalnoj formi sa pet poraza iz poslednjih šest mečeva, a njihova porozna odbrana je sa 24 primljena gola u dosadašnjem toku ciklusa glavni razlog zašto se kec nameće kao izuzetno sigurna opcija.

ČEŠKA M21 – BUGARSKA M21 (tip 1, kvota 1,45) – početak 18.00 MOZZART RELAX

Selekcija Češke do 21 godine ima status favorita u ključnom kvalifikacionom okršaju za odlazak na Evropsko prvenstvo protiv vršnjaka iz Bugarske. Domaćem sastavu su bodovi pred sopstvenom publikom preko potrebni kako bi zadržao drugu poziciju i obezbedio plasman na završni turnir ili u baraž. Iako je Bugarska u prvom odmeravanju snaga slavila na svom terenu sa 2:1 i potvrdila da može biti nepredvidiva, njihove partije na strani su daleko lošije.

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