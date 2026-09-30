Izgleda da je Didi Haman bio u pravu: Virc i Liverpul - to je jedan veliki nesporazum

Nakon što je nekoliko analitičara i stručnih konsultanata poslednjih dana iznelo stav da će se Virc veoma teško uklopiti u sistem i zahteve španskog stručnjaka, odnosno da čekanje počinje da gubi smisao, pojavila se nova spekulacija: interesovanje Čelsija?!

Za sada nema nikakvih naznaka da su Plavci krenuli u bilo kakvu akciju, čak ni da su se raspitivali preko posrednika, no očito da je bliska veza igrača sa Ćabijem Alonsom bila dovoljna za ovakvu analogiju.

"Virc je više uključen u igru nego prošle sezone, kada je često morao da se pomera na krilo, suprotno obećanju bivšeg menadžera Arnea Slota, koji ga je u klub i namamio pričom da će biti prvi plejmejker ekipe", napisao je u Aksel Hese, čovek koji prati Bajer Leverkuzen i Keln u Bildu, i koji je veoma dobro upućen u karijeru mladog Nemca. "Pa ipak, on ne pokazuje ništa više nego lani. U dosadašnjih pet utakmica samo jedna asistencija i jedna partija vrhunskog kvaliteta - ona protiv Atletiko Madrida u Ligi šampiona. To nije dovoljno za 'desetku' tima koji želi da bude deo evropske elite. Ukoliko u narednim nedeljama Virc ne preokrene situaciju i nametne se kao ključni igrač, nema sumnje da će i Liverpul i igrač početi ozbiljno da razmatraju svoje opcije, između ostalog i razlaz".

Prema Heseovim informacijama rastanak na zimu ne dolazi u obzir, ali zato bi leto moglo da bude idealan momenat. Sa tim se složio i Ditmar Haman: "Ako se sve ovako nastavi još pet-šest meseci, ljudi iz Liverpula će morati da preseku. Očito da je taj transfer predstavljao veliki nesporazum bez ikakvih izgleda za srećan kraj. Ništa se ne pomera 14 ili 15 meseci. Zašto bi sada bilo drugačije? Teško mogu da zamislim tako nešto".

Džejmi Karager takođe se pomirio sa tim da će Redsi u nekom momentu dobiti pravog Virca, onog iz vremena pod Ćabijem Alonsom u Leverkuzenu...

"Prosto je - ništa se ne dešava, tu nema ničega".

Nekadašnji golgeter slavnog kluba - Emil Heski, bio je nešto blaži, međutim poenta je ista:

"Momak čita situacije mnogo brže od mnogih svojih saigrača. Nije na jednakim talasnim dužinama sa njima. Talentovan je, može da povezuje redove, ali da bi to funkcionisalo, drugi moraju da ga prate. Ne razumeju ga i tu nema sreće".