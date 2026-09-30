Izgleda da je Didi Haman bio u pravu: Virc i Liverpul - to je jedan veliki nesporazum
Vreme čitanja: 4min | sre. 30.09.26. | 14:13
Ni promena pozicije ništa nije donela, pitanje je dokle će Iraola da trpi mladog Nemca
Ni u drugoj sezoni nije krenulo kako treba. Andoni Iraola mu je promenio poziciju - sve utakmicu od početka odigrao je kao klasična 'desetka' - ali nekog naročitog pomaka u prilagođavanju Florijana Virca (23) Liverpulu i Premijer ligi jednostavno nema.
Spekulacije da se Bajern Minhen ponovo zagrejao za jednog od najtalentovanijih nemačkih igrača nisu se baš pokazale kao tačne, ili da budemo precizniji - izvenost takvog transfera u skorije vreme svedena je na minimum, što zbog cene, što zbog dobre popunjenosti navala bavarskog velikana, međutim to ne znači da su ostrvski mediji prestali da se bave temom sudbine mladog kreativca.
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Nakon što je nekoliko analitičara i stručnih konsultanata poslednjih dana iznelo stav da će se Virc veoma teško uklopiti u sistem i zahteve španskog stručnjaka, odnosno da čekanje počinje da gubi smisao, pojavila se nova spekulacija: interesovanje Čelsija?!
Za sada nema nikakvih naznaka da su Plavci krenuli u bilo kakvu akciju, čak ni da su se raspitivali preko posrednika, no očito da je bliska veza igrača sa Ćabijem Alonsom bila dovoljna za ovakvu analogiju.
"Virc je više uključen u igru nego prošle sezone, kada je često morao da se pomera na krilo, suprotno obećanju bivšeg menadžera Arnea Slota, koji ga je u klub i namamio pričom da će biti prvi plejmejker ekipe", napisao je u Aksel Hese, čovek koji prati Bajer Leverkuzen i Keln u Bildu, i koji je veoma dobro upućen u karijeru mladog Nemca. "Pa ipak, on ne pokazuje ništa više nego lani. U dosadašnjih pet utakmica samo jedna asistencija i jedna partija vrhunskog kvaliteta - ona protiv Atletiko Madrida u Ligi šampiona. To nije dovoljno za 'desetku' tima koji želi da bude deo evropske elite. Ukoliko u narednim nedeljama Virc ne preokrene situaciju i nametne se kao ključni igrač, nema sumnje da će i Liverpul i igrač početi ozbiljno da razmatraju svoje opcije, između ostalog i razlaz".
Prema Heseovim informacijama rastanak na zimu ne dolazi u obzir, ali zato bi leto moglo da bude idealan momenat. Sa tim se složio i Ditmar Haman: "Ako se sve ovako nastavi još pet-šest meseci, ljudi iz Liverpula će morati da preseku. Očito da je taj transfer predstavljao veliki nesporazum bez ikakvih izgleda za srećan kraj. Ništa se ne pomera 14 ili 15 meseci. Zašto bi sada bilo drugačije? Teško mogu da zamislim tako nešto".
Džejmi Karager takođe se pomirio sa tim da će Redsi u nekom momentu dobiti pravog Virca, onog iz vremena pod Ćabijem Alonsom u Leverkuzenu...
"Prosto je - ništa se ne dešava, tu nema ničega".
Nekadašnji golgeter slavnog kluba - Emil Heski, bio je nešto blaži, međutim poenta je ista:
"Momak čita situacije mnogo brže od mnogih svojih saigrača. Nije na jednakim talasnim dužinama sa njima. Talentovan je, može da povezuje redove, ali da bi to funkcionisalo, drugi moraju da ga prate. Ne razumeju ga i tu nema sreće".
Napredna statistika donekle potvrđuje Heskijeve reči, pošto kaže da Florijan Virc među najboljim u Premijer ligi kada su u pitanju dodavanja 'koja probijaju protivničku odbranu, kao i u utrčavanjima iza leđa odbrane u vršenju presinga'. Zaključak: daleko od toga da je talenat nestao, problem je u tome što se ne reflektuje kroz ono što je najvažnije - golove i asistencije, odnosno doprinos osvajanju bodova.
"U tom smislu, ovaj transfer će se očigledno pokazati kao nesporazum, kao što je konstatovao Didi Haman", napisao je Hese.
Novinar Bilda u prilog mogućem razlazu podseća da su Enfild tokom leta napustili veliki šef Majkl Edvards i sportski direktor Ričards Hjuz, koji su radili na Vircovom transferu i maksimalno podržali ideju Arnea Slota. Posle svega, postavlja se pitanje koliko će i sam Iraola imati strpljenja za igrača kog je nasledio i koji se po konstituciji baš i ne uklapa u njegov stil fudbala.
"Španac daje prednost dinamici i fizičkoj snazi u odnosu na tehniku. To ostavlja malo prostora za plejmejkera poput Virca", zaključio je nemački kolega, podvukavši kako je malo izlaza iz komplikovane situacije i za Liverpul i za Virca, pre svega zbog plate od 20.000.000 evra, ali i zbog astronomskog obeštećenja plaćenog Leverkuzenu prošlog leta: "Mančester Siti, Arsenal i Čelsi - koji vodi Alonso, ključna figura u njegovom razvoju - mogle bi da budu potencijalne nove destinacije, jer ti klubovi mogu sebi da priušte takav finansijski paket, ponude mu perspektivu u budućnosti i maksimalno iskoriste kvalitet igrača. Da li to zaista i žele, drugo je pitanje".