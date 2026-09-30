Nova promena u sastavu Orlova: I Stefan Gudelj u avionu za Minhen

Teško je i pobrojati sve kadrovske promene koje su se dogodile u taboru fudbalske reprezentacije Srbije između mečeva sa Holandijom u Beogradu i Nemačkom u Minhenu u Ligi nacija.

Najpre je selektor naknadno pozvao golmana Vojvodine Dragana Rosića, a otpisao Lazara Nikolića i Jovana Miloševića. Onda je Ognjen Mimović priključen iz mlade reprezentacije. U suprotnom smeru otišao je Stefan Bukinac. Otpao je zbog povrede Sergej Milinković Savić. Iz istog razloga sutra uveče na terenu neće biti Strahinje Pavlovića. Najzad, današnji trening sa Orlovima odradio je još jedan mladi reprezentativac Stefan Gudelj, koji će sa ekipom krenuti put Nemačke i konkurisati za duel trećeg kola Grupe 2 u diviziji „A“ Lige nacija, u četvrtak od 20.45 časova na Alijanc areni.