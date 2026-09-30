Nova promena u sastavu Orlova: I Stefan Gudelj u avionu za Minhen
Vreme čitanja: 1min | sre. 30.09.26. | 13:04
Selektor Paunović priključio iz mlade reprezentacije štopera Crvene zvezde
Teško je i pobrojati sve kadrovske promene koje su se dogodile u taboru fudbalske reprezentacije Srbije između mečeva sa Holandijom u Beogradu i Nemačkom u Minhenu u Ligi nacija.
Najpre je selektor naknadno pozvao golmana Vojvodine Dragana Rosića, a otpisao Lazara Nikolića i Jovana Miloševića. Onda je Ognjen Mimović priključen iz mlade reprezentacije. U suprotnom smeru otišao je Stefan Bukinac. Otpao je zbog povrede Sergej Milinković Savić. Iz istog razloga sutra uveče na terenu neće biti Strahinje Pavlovića. Najzad, današnji trening sa Orlovima odradio je još jedan mladi reprezentativac Stefan Gudelj, koji će sa ekipom krenuti put Nemačke i konkurisati za duel trećeg kola Grupe 2 u diviziji „A“ Lige nacija, u četvrtak od 20.45 časova na Alijanc areni.
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Gudelj je proletos dobijao pozive Veljka Paunovića za okupljanja fudbalera iz domaćeg šampionata i trenažne aktivnosti u Staroj Pazovi, a nastupio je prethodnih dana na obe utakmice U-21 reprezentacije Srbije protiv Iraka. Ove sezone se maltene ustalio u postavi Crvene zvezde u Mozzart Bet Superligi, dok u evropskim mečevima nije dobijao šansu.
Srbija će na megdan velikom favoritu u četvrtak bez dvojice najboljih centralnih defanziavaca, jer je uz Strahinju Pavlovića od ranije povređen i Nikola Milenković. Paunović na toj poziciji može da računa na Strahinju Erakovića, Nikolu Simića, Srđana Babića, kao i još jednog Gudelja, pošto je Nemanja upravo kao štoper odigrao utakmicu protiv Holandije u Beogradu pre tri dana.