Vinija nisu oteli kriminalci, ali mu je poljuljano samopouzdanje; Rafinja povređen
Vreme čitanja: 3min | sre. 30.09.26. | 13:36
Napadač Real Madrida se bori sa psihološkim pritiskom, dok se as Barselone vratio u klub
Nije uspeo Karlo Ančeloti da napravi čudo za godinu i po dana i podigne reprezentaciju Brazila na očekivani nivo. Maštali su u domovini petostrukih svetskih prvaka da bi njihovi fudbaleri mogli na nedavnom Mundijalu ponovo do trofeja, međutim, snove im je raspršila Norveška već u osmini finala. Ni posle najveće smotre svetskog fudbala slika nije mnogo bolja.
Brazilci su se solidno namučili u prijateljskom dvomeču sa Australijom (1:1, 4:2), a u subotu od 16 časova igraju u Indiji. Nisu rezultati tih mečeva bitni koliko opšta slika. A, ona, trenutno, nije baš dobra.
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Ogroman posao čeka italijanskog stručnjaka da podigne nivo jedne od najtalentovanijih fudbalskih nacija. Mnogo toga u Brazilu nije kao nekad, pa ni igre reprezentacije. U velikoj meri zbog preplaćenih zvezda koje su umislile da su bitnije od selektora, ali ima i do struke koja je ostala u nekim starijim vremenima. Upravo zbog toga u pomoć je pozvan Karlo Ančeloti. Veruju u brazilskom Savezu da trofejni stručnjak može da uspostavi autoritet i trgne igrače.
Na Svetskom prvenstvu nije uspeo, a sada pokušava kroz prijateljske mečeve da pripremi ekipu za Kopa Amerika 2028, potom i Mundijal 2030. Vremena ima dovoljno, s tim da će na predstojećoj proveri u Kolkati Ančeloti biti bez Rafinje. As Barselone se već vratio u klub na terapije, pošto je osetio zatezanje zadnje lože koja ga je nekoliko puta prošle sezone udaljila sa terena, pa niko nije želeo da rizikuje da sjajni golgeter pogorša stanje i ponovo mora da preskače utakmice.
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FS Brazila je sopštio da selektor neće zvati zamenu za Rafinju pred meč sa Indijom, a u njegovom odsustvu najviše se očekuje od Vinisijusa Žuniora. Krilni napadač Brazila je u drugom meču protiv Australije uspeo da se upiše u strelce tek drugi put od početka sezone. Učinio je to iz penala, iako je po hijerarhiji, kada Rafinja nije u igri, trebalo da ga izvede Bruno Gimarais.
Objasnio je fudbaler Real Madrida zašto mu je saigrač prepustio šut i zahvalio mu se na tome.
"Bruno je naš izvođač penala kada Rafinja ne igra i mislio sam da će želeti da šutira, ali je on znao da mi je potrebno malo samopouzdanja u ovom trenutku. Saigrači znaju da mi treba samopouzdanje. Eliminacija sa Svetskog prvenstva je težak udarac, teško sam to podneo, a povratak nikada nije lak", izjavio je Vinisijus posle utakmice u Australiji.
I vezista Arsenala je potvrdio da je odluka o izvođaču bila deo kolektivnog dogovora.
"Na Svetskom prvenstvu mi je selektor Ančeloti rekao da izvedem penal, a sada je to rekao Viniju. Njemu je zaista trebao gol i dobro je šutirao. Nema sujete među nama, svi želimo ono što je najbolje za Brazil. Srećni smo zbog Vinija i nastavljamo da naporno radimo", rekao je Gimarais.
Svestan je i Karlo Ančeloti da njegovom napadaču trenutno treba posebna pažnja. Zna to dobro iz zajedničkog perioda provedenog u Real Madridu.
"Dobro poznajem Vinija. Za mene je on ključan igrač u reprezentaciji Brazila, kao što je već bio tokom moje karijere, tako će biti i u budućnosti. Istina je da trenutno nije u najboljoj formi, niti na svom prepoznatljivom nivou, ali i pored toga može da pravi razliku, kao što je sada učinio. Pošto je Bruno već dao gol u ovoj utakmici, odlučio sam da Vinisijus izvede penal, jer je zaslužio da se upiše u strelce. Lično, biću veoma strpljiv, jer on to strpljenje zaslužuje", istakao je Italijan.
Interesantno je da se na društvenim mrežama i u pojedinim opskurnim medijima pojavila teorija da je Vinisijusa Žuniora tokom odmora posle Mundijala otela banda iz jedne od brazilskih favela i zamenila ga drugom osobom dok čeka otkup. Pored neubedljivih partija toj šali je doprinela i odluka Brazilca da pusti bradu...