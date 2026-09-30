Vinija nisu oteli kriminalci, ali mu je poljuljano samopouzdanje; Rafinja povređen

Ogroman posao čeka italijanskog stručnjaka da podigne nivo jedne od najtalentovanijih fudbalskih nacija. Mnogo toga u Brazilu nije kao nekad, pa ni igre reprezentacije. U velikoj meri zbog preplaćenih zvezda koje su umislile da su bitnije od selektora, ali ima i do struke koja je ostala u nekim starijim vremenima. Upravo zbog toga u pomoć je pozvan Karlo Ančeloti. Veruju u brazilskom Savezu da trofejni stručnjak može da uspostavi autoritet i trgne igrače.

Na Svetskom prvenstvu nije uspeo, a sada pokušava kroz prijateljske mečeve da pripremi ekipu za Kopa Amerika 2028, potom i Mundijal 2030. Vremena ima dovoljno, s tim da će na predstojećoj proveri u Kolkati Ančeloti biti bez Rafinje. As Barselone se već vratio u klub na terapije, pošto je osetio zatezanje zadnje lože koja ga je nekoliko puta prošle sezone udaljila sa terena, pa niko nije želeo da rizikuje da sjajni golgeter pogorša stanje i ponovo mora da preskače utakmice.

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FS Brazila je sopštio da selektor neće zvati zamenu za Rafinju pred meč sa Indijom, a u njegovom odsustvu najviše se očekuje od Vinisijusa Žuniora. Krilni napadač Brazila je u drugom meču protiv Australije uspeo da se upiše u strelce tek drugi put od početka sezone. Učinio je to iz penala, iako je po hijerarhiji, kada Rafinja nije u igri, trebalo da ga izvede Bruno Gimarais.

Objasnio je fudbaler Real Madrida zašto mu je saigrač prepustio šut i zahvalio mu se na tome.

"Bruno je naš izvođač penala kada Rafinja ne igra i mislio sam da će želeti da šutira, ali je on znao da mi je potrebno malo samopouzdanja u ovom trenutku. Saigrači znaju da mi treba samopouzdanje. Eliminacija sa Svetskog prvenstva je težak udarac, teško sam to podneo, a povratak nikada nije lak", izjavio je Vinisijus posle utakmice u Australiji.