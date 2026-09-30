Potencijalni problem za Klopa: Šloterbek pod znakom pitanja za Srbiju

Incident se dogodio tokom naizgled bezazlenog zagrevanja, kada se 26-godišnji fudbaler Borusije iz Dortmunda sudario sa saigračem Finom Jelčom . I mada su se isprva pojedini reprezentativci nasmejali, ubrzo su shvatili da je sitaucija ozbiljnija. Jer Šloterbek je pao na travu sa bolnom grimasom, držeći se za desni skočni zglob i za njega je treningvrlo brzo bio završen, a teren je napustio vidno neraspoložen i u pratnji timskog lekara, pišu nemački mediji.

Kako i ne bi bio neraspoložen kad se tek sredinom septembra oporavio od teške povrede skočnog zgloba leve noge koju je zadobio na Svetskom prvenstvu protiv Obale Slonovače. Zbog te povrede pauzirao je mesecima, pa je od početka sezone odigrao samo dve utakmice za Dortmund.

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O kakvoj se povredi radi i koji je njen stepen još nije poznato. Iz reprezentacije Nemačke su zakazali magnentnu rezonancu te bi precizna prognoza trebalo da bude poznata do kraja dana.