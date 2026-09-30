Potencijalni problem za Klopa: Šloterbek pod znakom pitanja za Srbiju
Vreme čitanja: 2min | sre. 30.09.26. | 14:12
Štoper Dortmunda se povredio na poslednjem treningu reprezentacije
Ima Veljko Paunović kadrovskih problema pred druge dve utakmice Lige nacija u ovom 'prozoru', ali ima ih ih Jirgen Klop, baš pred duel sa Srbijom.
Selektor reprezentacije Nemačke mogao bi da ostane bez jednog od pouzdanijih defanzivaca pošto je Niko Šloterbek pod znakom pitanja za predstojeće mečeve. Pre svega za sutrašnji protiv Srbije, budući da je današnji trening napustio posle svega nekoliko minuta.
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Incident se dogodio tokom naizgled bezazlenog zagrevanja, kada se 26-godišnji fudbaler Borusije iz Dortmunda sudario sa saigračem Finom Jelčom. I mada su se isprva pojedini reprezentativci nasmejali, ubrzo su shvatili da je sitaucija ozbiljnija. Jer Šloterbek je pao na travu sa bolnom grimasom, držeći se za desni skočni zglob i za njega je treningvrlo brzo bio završen, a teren je napustio vidno neraspoložen i u pratnji timskog lekara, pišu nemački mediji.
Kako i ne bi bio neraspoložen kad se tek sredinom septembra oporavio od teške povrede skočnog zgloba leve noge koju je zadobio na Svetskom prvenstvu protiv Obale Slonovače. Zbog te povrede pauzirao je mesecima, pa je od početka sezone odigrao samo dve utakmice za Dortmund.
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O kakvoj se povredi radi i koji je njen stepen još nije poznato. Iz reprezentacije Nemačke su zakazali magnentnu rezonancu te bi precizna prognoza trebalo da bude poznata do kraja dana.
Utakmica između Nemačke i Srbije igra se u četvrtak od 20:45 časova u Minhenu. Ovo će biti treći meč za nacionalni tim pod vođstvom novog selektora Jirgena Klopa, koji nakon remija sa Holandijom (1:1) i poraza od Grčke (0:1) još uvek traži prvu pobedu pod vođstvom novog selektora, a potencijalni Šloterbekov izostanak mogao bi dodatno da mu zakomplikuje planove.
Defanzivac Dortmunda je, inače, odigrao svih 90 minuta protiv Holandije, dok je utakmicu protiv Grčke ispratio sa tribina.