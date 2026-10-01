BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

NEMAČKA – SRBIJA (tip 1, kvota 1,23) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Predstojeći duel Srbije i Nemačke dolazi u teškom trenutku za oba tima, ali su Orlovi ti koji nose etiketu autsajdera. Dok Paunovićev tim još uvek nema ni bod, Nemačka je posle remija sa Holandijom neočekivano poklekla pred Grčkom. Ipak, kada se igra u Minhenu, status apsolutnog favorita domaćina se ne dovodi u pitanje.

VELS – NORVEŠKA (tip 2, kvota 1,48) početak 20.45 MOZZART RELAX

Norveška u Kardif stiže kao favorit i traži iskupljenje za poraz od Portugala, oslanjajući se na raspucanog Erlinga Halanda, iako je nastup povređenog Martina Edegora pod znakom pitanja. S druge strane, Vels je zakucan za dno grupe bez bodova i golova, a kako ekipa ima ozbiljne probleme u napadu, stabilniji gosti imaju sjajnu priliku da odnesu sva tri boda.

MALTA – GIRALTAR (tip 1, kvota 1,28) – početak 20.45

Malta traži treći uzastopni trijumf, a puni samopouzdanja ulaze u meč nakon slavlja protiv Andore i Lihtenštajna. Sa druge strane, Gibraltar je uspeo da remizira sa Andorom na debiju novog selektora, ali ih sada čeka tradicija koju nikada nisu srušili, jer na Malti nemaju ni postignut gol ni izbegnut poraz.

AZERBEJDŽAN – LIHTENŠTAJN (tip 1, kvota 1,10) – početak 18.00

Domaćini ulaze u ovaj meč kao izraziti favoriti nakon što su na startu izvukli bod protiv Litvanije (1:1), dok autsajder Lihtenštajn stiže u lošoj formi sa vezanim porazima i bez postignutog gola na poslednjih nekoliko mečeva. Tradicija je apsolutno na strani Azerbejdžana, koji drži prednost u međusobnim duelima i retko prima golove od današnjeg protivnika.

DANSKA – PORTUGALIJA (tip 2, kvota 2,05) - početak 20.45 MOZZART RELAX

Danska ulazi u ovaj duel sa imperativom osvajanja bodova kako bi pobegla sa dna tabele, tražeći pozitivan ishod protiv favorizovanog Portugala nakon polovičnog učinka u uvodnim kolima. S druge strane, gosti pod vođstvom Žorža Žezusa drže maksimalan učinak, oslanjajući se na izuzetno disciplinovanu taktičku postavku i strpljivo čekanje šansi iz brze tranzicije.

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