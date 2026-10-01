Iz Partizan Mozzart Beta pozivaju na oprez pred Bajern: Rezultat iz prošlog kola nije realan

Njegovom trojkom sa zvukom sirene krajem prvog poluvremena Partizan Mozzart Bet je u potpunosti preokrenuo momenat utakmice na svoju stranu, a i on upozorava da mora oprezno protiv Bajerna.

"Protiv Pariza u prošlom kolu smo dali sve od sebe i trudili smo se da uradimo na terenu sve što smo imali u planu. Mislim da smo u tome uspeli, ali uz ogromnu podršku i energiju naših navijača, sa kojima smo zajedno uspeli da pariramo protivniku, a toj podršci se nadamo i protiv Bajerna. Što se tiče nas, ne smemo previše da se dižemo, moramo da ostanemo fokusirani i da idemo korak po korak. Bajern je odlična ekipa koja igra sasvim dobro, i verujem da rezultat koji su imali u prošlom kolu nije realan, tako da moramo da budemo spremni. Za svaku utakmicu u Evroligi treba da smo fokusirani svih 40 minuta, a za sutra, još jednom, nadam se da će što više naših navijača doći da nas podrže", rekao je Lakić.

EVROLIGA, 3. KOLO

Svi mečevi Evrolige nalaze se u ponudi Mozzart Relax - kad tvoj tip povede sa 16 razlike, tip je odmah dobitan!

Četvrtak

18.00: (2,25) Hapoel Tel Aviv (15,0) Real Madrid (1,80)

20.00: (1,70) Crvena zvezda (15,0) Anadolu Efes (2,40)

20.30: (4,70) Viruts (17,0) Olimpijakos (1,25)

20.45: (2,40) Pariz (15,0) Žalgiris (1,70)

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (15,0) Barselona (2,40)

19.45: (1,50) Fenerbahče (16,0) Dubai (3,00)

20.00: (2,65) Asvel (16,0) Valensija (1,60)

20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)

20.15: (1,17) Panatinakos (20,0) Makabi Tel Aviv (6,00)

20.30: (2,25) Baskonija (15,0) Olimpija Milano (1,80)

***kvote su podložne promenama