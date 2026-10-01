Posle pune dve decenije: Ronaldova 'sedmica' dobila novog vlasnika
Vreme čitanja: 2min | čet. 01.10.26. | 14:11
Rafa Leao nije želeo da sačeka ni četrdesetak dana...
Tema dana prekjuče, tema dana juče, tema dana i danas... Svetski mediji puni su tekstova o Kristijanu Ronaldu i njegovom napuštanju portugalske reprezentacije usled nezadovoljstva zbog sedenja na klupi na meču sa Norveškom, odnosno najave selektora Žorža Žezusa da neće igrati ni protiv Danske, te izjave da je CR7 'isti kao i svi drugi igrači'.
Velika halabuka nastala je sinoć kada je kapiten rešio da napusti hotel, predsednik Saveza Pedro Proensa doslovno ga je jurio po aerodromu, pokušavao da ga spreči da ode, ali nije uspeo. Možda se cela stvar ne može baš nazvati skandalom, no da je narušila reputaciju i nacionalnom timu i samom Ronaldu, u to nema sumnje.
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Dosta se u proteklom periodu pisalo i pričalo o tome koliko Kristijano zapravo zaista doprinosi reprezentaciji; mnogi su se analitičari pitali i da li s balastom tolike sujete 'koči' ostale igrače, kako bi ekipa igrala bez njega, međutim niko se iz samog tima nije usudio da nešto po tom pitanju prokomentariše.
Elem, nije isključeno da će nekima laknuti. E sad, da li će jedan od tih biti Rafael Leao - to ne možemo da tvrdimo - ali da je brzonogi ofanzivac Galatasaraja odmah ugrabio šansu da se dokopa Ronaldovog broja, to je činjenica. Nije želeo da sačeka čak ni naredno okupljanje, koje će za četrdesetak dana...
Najpre su objavili svi relevantni portugalski mediji, da bi potom stigla i potvrda iz Niona, iz Evropske kuće fudbala (UEFA): Nova 'sedmica' Portugalije je nekadašnja zvezda Milana, i pravo da ponese novi broj imaće još večeras. Naravno, ukoliko dobije šansu da zaigra.
Rafael Leao je tako postao tek treća portugalska 'sedmica' u poslednjih 30 godina. Podsećanja radi, Ronaldo je kultni broj nosio od 2006. do pre nekoliko dana, dok je pre njega punu deceniju on bio vlasništvo Luisa Figa.
GRUPA 4
20.45: (3,40) Danska (3,50) Portugalija (2,10) MOZZART RELAX
20.45: (6,75) Vels (4,90) Portugalija (1,42) MOZZART RELAX