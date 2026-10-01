Posle pune dve decenije: Ronaldova 'sedmica' dobila novog vlasnika

Tema dana prekjuče, tema dana juče, tema dana i danas... Svetski mediji puni su tekstova o Kristijanu Ronaldu i njegovom napuštanju portugalske reprezentacije usled nezadovoljstva zbog sedenja na klupi na meču sa Norveškom, odnosno najave selektora Žorža Žezusa da neće igrati ni protiv Danske, te izjave da je CR7 'isti kao i svi drugi igrači'.

Velika halabuka nastala je sinoć kada je kapiten rešio da napusti hotel, predsednik Saveza Pedro Proensa doslovno ga je jurio po aerodromu, pokušavao da ga spreči da ode, ali nije uspeo. Možda se cela stvar ne može baš nazvati skandalom, no da je narušila reputaciju i nacionalnom timu i samom Ronaldu, u to nema sumnje.