A, šta kažu Ronaldovi najbliži: Izdaja! Izdaja! Izdaja!

Poznati španski novinar i jedan od najbližih Ronaldovih prijatelja, Edu Agire u španskoj emisiji El Čiringito kaže da je suština čitavog sukoba u lažnim obećanjima i osećaju duboke izdaje. Agire je direktno optužio selektora za nepoštovanje. “ U utorak uveče održan je sastanak predsednika Fudbalskog saveza, selektora i Ronalda. Žezus se izvinio Kristijanu što ga je ignorisao i terao da se zagreva 30 minuta protiv Norveške, a posle ga nije uveo u igru. Nije se samo izvinio u privatnosti, već je obećao da će se javno izviniti i priznati grešku. To je bilo Žezusovo obećanje Ronaldu “, rekao je Agire .

Zvaničnici se trude da sačuvaju privid mira u taboru Portugala, ali sve oko je ukazuje na sasvim drugačiju situaciju. Odlazak Kristijana Ronalda iz reprezentacije napravio je pravi zemljotres u tamošnjem fudbalu, a ulje na vatru sada dolivaju i komentari onih koje u javnosti smatraju bliskim najvećem fudbaleru u istoriji zemlje sa Pirineja. Svi oni prst krivice upiru u selektora Žorža Žezusa , rukovodstvo Fudbalskog saveza Portugala, pa čak i same ljubitelje fudbala u toj državi.

Međutim, do toga nije došlo budući da se Žezus pred novinarima odlučio za drugačiji nastup. Jeste Žezusu po nekim tačkama branio Ronalda, demantujući da je odbijao da trenira ili da je bilo kakvih god problema, ali obećanog izvinjenja nije bilo. I mada je Žezusov nastup svima delovao pomirljivo, samom Ronaldu očigledno nije. Posebno onaj deo gde je Žezus rekao da je u klubu uvek predsednik glavni, ali u timu – trener ili u ovom slučaju selektor.

“Onda Žorž Žezus ode pred novinare, isprsi se i izrekne sve te laži. Tu je Kristijano eksplodirao. Osetio se izdatim. Žorž Žezus u privatnom razgovoru kaže da nije bio u pravu i da će se izviniti na konferenciji za novinare. A, onda mediojima kaže da je on taj koji je glavni i da je Kristijano još samo jedan igrač. Situacija je iznenadila mnoge ljude i izenadiće još više. Izdaja, izdaja, izdaja“, objasnio je Agire.

Na istom tragu je i britanski voditelj Pirs Morgan, koji je baš nedavno objavio ogroman intervju sa Ronaldom i otvoreno se deklasirao kao njegov prijatelj. Morgan je, komentarišući Žezusovu konferenciju na mrežama, bio prilično direktan: “Provera činjenica: S..nje“. Nije se tu zaustavio, posebno se obrusio na medije koji su tvrdili da je Ronaldo otišao iz kampa jer mu je saopšetno da su interesi tima važniji od njegovih ličnih ciljeva.

“To nije razlog što je izjurio, što će postati jasno tek kada bude govorio o tome“, odgovorio je Morgan. Najemotivnija i najbrutalnija reakcija, pisali smo već o tome, stigla je ni manje ni više nego sa adrese Ronaldove sestre, Elme Alveiro. Ovu poruku pretvorila je u širu kritiku kako medija, tako i čitavog fudbalskog sistema Portugala, pa i celog društva.

“CR7 zaslužuje više poštovanja. Državni tim zaslužuje jasniju strukuturu. Portugalski mediji zaslužuju manje spekulacija…. A portugalski narod ne zaslužuje da ima najboljeg u bilo čemu. Zavidni smo, puni prezira i neznanja, i zaslužujemo da se vratimo u prosečnost u kojoj smo u fudbalu uvek bili pre Kristijana. Hvala ti na svemu CR7, ti si zaslužio više”.