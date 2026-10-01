Brajant mučio Zvezdu, pa uzeo MVP priznanje ispred Karlika i Pantera
Vreme čitanja: 1min | čet. 01.10.26. | 13:45
Amerikanac imao indeks 31 u pobedi nad crveno-belima
Imao je Karlik Džons još jednu fantastičnu partiju, ali nije uspeo da dobije drugi put uzastopno nagradu za najboljeg igrača drugog kola Evrolige. Ovo priznanje završilo je u rukama igrača kojeg će navijači Crvene zvezde "sanjati", jer je protiv crveno-belih Ilajdža Brajant bio na vrhuncu zadatka.
Krilni igrač Hapoela bio jedan od najzaslužnijih za trijumf tima iz Tel Aviva, pa je tako okršaj u Beogradskoj areni završio sa učinkom od 18 poena, 10 skokova, četiri asistencije i isto toliko ukradenih lopti. Amerikancu je ovo bilo dovoljno za 31 indeksni poen, što je najviše u drugom kolu.
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Iza Brajanta našao se Kevin panter. Kapiten Barselone je u porazu od Dubaija ostvario učinak od 25 poena, dve asistencije, pet skokova i indeksom 28.
Treće mesto po broju indeksnih poena pripalo je Karliku Džonsu i Saši Vezenkovu. Organizator igre Južnog Sudana ponovo je predvodio crno-bele do trijumfa. Organizator igre crno-belih je okršaj sa Parižanima završio sa učinkom od 20 poena, pet asistencija i tri ukradene lopte, što je bilo dovoljno za indeks 26, koliko je imao i Vezenkov.