Brajant mučio Zvezdu, pa uzeo MVP priznanje ispred Karlika i Pantera

Imao je Karlik Džons još jednu fantastičnu partiju, ali nije uspeo da dobije drugi put uzastopno nagradu za najboljeg igrača drugog kola Evrolige. Ovo priznanje završilo je u rukama igrača kojeg će navijači Crvene zvezde "sanjati", jer je protiv crveno-belih Ilajdža Brajant bio na vrhuncu zadatka.

Krilni igrač Hapoela bio jedan od najzaslužnijih za trijumf tima iz Tel Aviva, pa je tako okršaj u Beogradskoj areni završio sa učinkom od 18 poena, 10 skokova, četiri asistencije i isto toliko ukradenih lopti. Amerikancu je ovo bilo dovoljno za 31 indeksni poen, što je najviše u drugom kolu.