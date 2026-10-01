KSS i Udruženje klubova Košarkaške lige Srbije potpisali privremeni sporazum

Košarkaški savez Srbije (KSS) i Udruženje klubova Košarkaške lige Srbije (UK KLS) potpisali privremeni sporazum o vođenju takmičenja Prve muške lige Srbije – Košarkaške lige Srbije.

Takođe, potpisali su i aneks kojim su definisali obavezne članove budućeg usaglašenog Ugovora o poveravanju poslova organizacije i sprovođenja takmičenja između KSS i UK KLS.