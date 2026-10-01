KSS i Udruženje klubova Košarkaške lige Srbije potpisali privremeni sporazum

Vreme čitanja: 1min | čet. 01.10.26. | 14:00

Sezona 2026/2027 počeće 3. oktobra

Košarkaški savez Srbije (KSS) i Udruženje klubova Košarkaške lige Srbije (UK KLS) potpisali privremeni sporazum o vođenju takmičenja Prve muške lige Srbije – Košarkaške lige Srbije.

Takođe, potpisali su i aneks kojim su definisali obavezne članove budućeg usaglašenog Ugovora o poveravanju poslova organizacije i sprovođenja takmičenja između KSS i UK KLS.

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Sezona 2026-2027. počeće 3. oktobra 2026. godine, prema rasporedu objavljenom na sajtu KLS.

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