BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ATALANTA – PARMA (tip 1, kvota 1,48) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Tim iz Bergama traži izlaz iz rezultatske krize i kadrovskih problema na svom terenu, gde je i osvojio ogromnu većinu bodova ove sezone, uprkos očiglednim defanzivnim propustima koji traju još od samog početka šampionata. Sa druge strane, gosti dolaze kao jedan od najugroženijih timova u ligi sa istorijski lošim otvaranjem prvenstva, pre svega zbog izuzetno slabe realizacije i katastrofalne serije poraza na gostujućim terenima. Za domaćina je ovaj susret idealna prilika za prekid lošeg niza i povratak samopouzdanja protiv rivala koji se ozbiljno muči na strani.

SONDERJISKE – KOPENHAGEN (tip 2, kvota 1,45)

Kopenhagen ulazi u ovaj duel kao apsolutni favorit, s obzirom na veliku razliku u kvalitetu i ambicijama u odnosu na domaćina. Sonderjiske se grčevito bori za opstanak i teško pronalazi ritam protiv ekipa iz gornjeg dela tabele, dok gosti iz prestonice jure šampionsku titulu i ne smeju da dozvole kiks na ovakvim gostovanjima.

*****************

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

*****************

BENFIKA – ALVERKA (tip 1, kvota 1,13) – početak 21.15

Benfika je apsolutni favorit na svom terenu protiv Alverke, gde želi da nastavi borbu za sam vrh tabele. Domaćini drže drugu poziciju i nalaze se u odličnoj formi, dok gosti zauzimaju sredinu tabele, ali na ovaj meč stižu sa ozbiljnim problemima u realizaciji jer nisu postigli gol u prethodna dva kola. Tradicija je potpuno na strani velikana sa domaćina koji je dobio sve dosadašnje međusobne duele, pa bi sve osim ubedljive pobede tima Benfike bilo ogromno iznenađenje.

NJUKASL – EVERTON (tip 1, kvota 2,20) – 21.00 MOZZART RELAX

Dva tima ulaze u ovaj prvenstveni okršaj nakon eliminacija u Liga kupu, a za domaćina je utakmica od ogromne važnosti jer pokušava da sruši izrazito neugodnu tradiciju igranja ponedeljkom, danom kada su pretrpeli čak 21 poraz u 32 meča, od čega dva već ove sezone. Uprkos trijumfu nad Kristal Palasom u prošlom kolu, strateg Svraka Matijas Jajsle nalazi se pod imperativom rezultata zbog promenljivih igara i slabog učinka na svom terenu, gde je ostvarena tek jedna pobeda iz četiri susreta. Karamele imaju samo bod manje od večerašnjeg protivnika i u London stižu sa namerom da konačno prekinu post i upišu svoj prvi ovosezonski trijumf na gostovanjima u Premijer ligi.

INTER TURKU – GNISTAN (tip 1, kvota 1,42) – početak 17.00 MOZZART RELAX

Domaćin ulazi u ovaj duel sa ulogom jasnog favorita, oslanjajući se na prednost domaće publike i imperativ osvajanja bodova pred svojim navijačima. Gnistan se muči sa formom na gostujućim terenima i teško parira kvalitetnijim rivalima u ligi, zbog čega se očekuje da Inter Turku od samog starta preuzme inicijativu i nametne svoj ritam. Sve osim trijumfa domaćeg tima bilo bi iznenađenje.

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com