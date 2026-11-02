Hiđikata čeka Đokovića u 2. kolu

Veliko iskušenje čeka Novaka Đokovića na početku turnira u Parizu, jer će u prvom kolu igrati protiv Valentina Vašeroa, koji je u nedelju osvojio turnir u Bazelu. Ali ako srpski as prođe dalje, zna već sada ko će mu biti protivnik na narednoj stepenici.

Ako Đoković stigne do drugog kola, igraće protiv Rinkija Hiđikate, australijskog tenisera, 85. na ATP listi, koji je napravio iznenađenje u prvom kolu pobedom nad Lučanom Darderijem – 6:2, 6:2 za samo 64 minuta igre.