Hiđikata čeka Đokovića u 2. kolu
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Vreme čitanja: 1min | pon. 02.11.26. | 12:14
Australijanac izbacio Darderija – 2:0
Veliko iskušenje čeka Novaka Đokovića na početku turnira u Parizu, jer će u prvom kolu igrati protiv Valentina Vašeroa, koji je u nedelju osvojio turnir u Bazelu. Ali ako srpski as prođe dalje, zna već sada ko će mu biti protivnik na narednoj stepenici.
Ako Đoković stigne do drugog kola, igraće protiv Rinkija Hiđikate, australijskog tenisera, 85. na ATP listi, koji je napravio iznenađenje u prvom kolu pobedom nad Lučanom Darderijem – 6:2, 6:2 za samo 64 minuta igre.
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Hiđikata je dobro poznat rival Đokoviću, pošto su igrali dva puta prošle sezone i oba puta je Novak slavio sa po 2:0 u setovima, najpre u Brizbejnu, pa u Majamiju.
Lučano Darderi je u seriji očajnih rezultata, pošto je nakon US opena ispao u Tokiju u drugom kolu, onda u Šangaju i Almatiju u prvom kolu, pa u Beču u drugom.
Ako Novak Đoković dođe do 3. kola mastersa u Parizu, protivnik bi, prema žrebu, trebalo da mu bude Aleks de Minor ili Andrej Rubljov.