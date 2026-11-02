Kin vlasnicima Junajteda: Ovo je fudbalski klub, ako ne želite odgovornost, sklonite se!

Roj Kin je oduvek važio za žestokog momka. Ne samo na terenu, već i kada je u pitanje iznošenje mišljenja. Do koske emotivan kada je u pitanju Junajted, bivši kapiten Crvenih đavola i u ovom teškom trenutku iznosi sve na videlo. Pitanje je samo da li ima ko na Old Trafordu da ga čuje.

U jednom od poslednjih obraćanja povodom svega što se na Teatru snova dešava ovih dana i nedelja, Kin je osuo paljbu po svima, od uprave, preko trenera, do igrača.

"Ljudi kažu kako sam izgradio karijeru kritikujući. U redu. Zovite me jadnim, ogorčenim, nije me briga. Neću biti na televiziji i pričati navijačima kako je sve divno dok se klub raspada. Muka mi je od ljudi koji se pretvaraju da je ovo počelo od poslednjeg menadžera. Taj menadžer dođe i obeća određene standarde. Dve godine kasnije odlazi. Dolazi drugi s novim planom. I on ode. I onda provedemo mesece svađajući se oko formacije dok isti problemi prežive svaku promenu. Za to vreme, ljudi koji su upravljali ovim haosom su i dalje tu", kaže Kin.

Problem je po njemu što je klub izgubio i visoke standarde koji su se podrazumevali u periodu kada na klupi bio legendarni Aleks Ferguson.

"Kada sam ja igrao za Junajted, očekivalo se uvek da pobeđujemo. Menadžer je imao autoritet. Svi u svlačionici su znali koji su standardi. Svi su shvatali šta klub pokušava da uradi. Recite mi vi sada šta Mančester Junajted pokušava sad da uradi? Nemojte samo da mi date blesavu prezentaciju trogodišnjeg plana. Recite mi šta se dešava na terenu. Recite mi zašto igrači ulaze u meč kao da imaju sve da dokažu, a završavaju kao da su zaboravili zašto su došli. Recite mi zašto svaki novi menadžer izgleda da nasleđuje iste probleme sa drugačijim imenima na dresovima. Onda ljudi kažu, 'ali Roj, pa oni su potrošili novac'. Naravno da su ga potrošili. I to sve čini gorim. Potrošiti stotine miliona bez plana i ne izgraditi ništa. Da pričamo i o Glejzerovima. Klub je opterećen dugovima zbog toga kako su ga kupili. Godine plaćanja na rate, dividendi, svega toga. Novac koji je mogao da pomogne da klub servisira dugovanja. I onda ja treba da tapšem tome što je Mančester Junajted objavio još jedno sponzorsko partnerstvo? To je sramotno. Da, Ineos sada vodi klub sa te fudbalske strane. Imaju oni na štošta da odgovore, verujte mi. Ali Glejzerovi nisu nestali. Oni i dalje kontrolišu većinu. Ne možete da zanemarite godine pada i pretvarate se da to nema veze sa vama", dodao je Irac.