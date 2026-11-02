Kin vlasnicima Junajteda: Ovo je fudbalski klub, ako ne želite odgovornost, sklonite se!
Vreme čitanja: 4min | pon. 02.11.26. | 12:48
Bivši kapiten Crvenih đavola bez dlake na jeziku o krizi koja drma giganta sa Teatra snova
Stanje u kojem se trenutno nalazi Mančester Junajted slobodno se može nazvati rasulom. Na ivici zone ispadanja, van Liga kupa, sa samo jednom pobedom u Ligi šampiona i jednom u devet kola Premijer lige. Najgori start od 1988. godine, a izlaz iz tunela se i ne nazire.
U takvoj situaciji, neretko se oglašavaju i one poznate klupske legende, koje godinama unazad imaju posao analitičara, poput Pola Skolsa, Roja Kina, Garija Nevila, Petera Šmajhela...
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Roj Kin je oduvek važio za žestokog momka. Ne samo na terenu, već i kada je u pitanje iznošenje mišljenja. Do koske emotivan kada je u pitanju Junajted, bivši kapiten Crvenih đavola i u ovom teškom trenutku iznosi sve na videlo. Pitanje je samo da li ima ko na Old Trafordu da ga čuje.
U jednom od poslednjih obraćanja povodom svega što se na Teatru snova dešava ovih dana i nedelja, Kin je osuo paljbu po svima, od uprave, preko trenera, do igrača.
"Ljudi kažu kako sam izgradio karijeru kritikujući. U redu. Zovite me jadnim, ogorčenim, nije me briga. Neću biti na televiziji i pričati navijačima kako je sve divno dok se klub raspada. Muka mi je od ljudi koji se pretvaraju da je ovo počelo od poslednjeg menadžera. Taj menadžer dođe i obeća određene standarde. Dve godine kasnije odlazi. Dolazi drugi s novim planom. I on ode. I onda provedemo mesece svađajući se oko formacije dok isti problemi prežive svaku promenu. Za to vreme, ljudi koji su upravljali ovim haosom su i dalje tu", kaže Kin.
Problem je po njemu što je klub izgubio i visoke standarde koji su se podrazumevali u periodu kada na klupi bio legendarni Aleks Ferguson.
"Kada sam ja igrao za Junajted, očekivalo se uvek da pobeđujemo. Menadžer je imao autoritet. Svi u svlačionici su znali koji su standardi. Svi su shvatali šta klub pokušava da uradi. Recite mi vi sada šta Mančester Junajted pokušava sad da uradi? Nemojte samo da mi date blesavu prezentaciju trogodišnjeg plana. Recite mi šta se dešava na terenu. Recite mi zašto igrači ulaze u meč kao da imaju sve da dokažu, a završavaju kao da su zaboravili zašto su došli. Recite mi zašto svaki novi menadžer izgleda da nasleđuje iste probleme sa drugačijim imenima na dresovima. Onda ljudi kažu, 'ali Roj, pa oni su potrošili novac'. Naravno da su ga potrošili. I to sve čini gorim. Potrošiti stotine miliona bez plana i ne izgraditi ništa. Da pričamo i o Glejzerovima. Klub je opterećen dugovima zbog toga kako su ga kupili. Godine plaćanja na rate, dividendi, svega toga. Novac koji je mogao da pomogne da klub servisira dugovanja. I onda ja treba da tapšem tome što je Mančester Junajted objavio još jedno sponzorsko partnerstvo? To je sramotno. Da, Ineos sada vodi klub sa te fudbalske strane. Imaju oni na štošta da odgovore, verujte mi. Ali Glejzerovi nisu nestali. Oni i dalje kontrolišu većinu. Ne možete da zanemarite godine pada i pretvarate se da to nema veze sa vama", dodao je Irac.
Evidentno je da u ovakvoj situaciji klub gubi na svim poljima, pa i na atraktivnosti. Mnogi igrači sada imaju ozbiljnu zadršku pre nego što odluče da prihvate da dođu na Old Traford, što je nekada bilo nezamislivo.
"Pogledajte priču sa Ferminom Lopezom. Navodno se raspituju o njemu. Baš lepo. Stavite se u poziciju tog momka, on je u Barseloni. Želi da igra najveće mečeve i osvaja trofeje. Neko mu kaže da je Mančester Junajted zainteresovan. Šta može da ga ubedi? 'Hajde, sine, prelepa istorija, sjajni navijači. I ako stvari krenu po zlu, otpustićemo menadžera i početi sve iz početka'. Bilo bi vas sramota da vam neko to kaže. Ne kažem da je on odbio Junajted. Nemam pojma šta misli i u tome je stvar. Mančester Junajted bi trebalo da bude klub gde je fudbal argument sam po sebi. Umesto toga, navijači vide kako se neki igrač vezuje za klub i pomisle, 'zašto bi on došao'? Zamislite koliko ste nisko pali kada se i vaši navijači muče da odgovore na to pitanje", iskren je Kin.
Nekadašnji vezista Junajteda je takođe rekao da je svestan na kakvim mukama su navijači, posebno mlađe generacije koje dolaze.
"Stvarno mi je žao te dece. Otac priča sinu od Fergusonu, Robsonu, Kantoni, Skolsu i Runiju. O tome šta je taj grb značio. Onda dečak gleda još jednu sezonu izvinjenja i još jednog menadžera kog okrivljuju za stare probleme. Šta da mu kažete? Da bude strpljiv još deset godina? Navijači troše novac, putuju svuda i gledaju kako ljudi iz rukovodstva izbegavaju odgovornost. Ne kažem da bi iko trebalo da vređa ljude. Ali protesti, organizovan pritisak, zahtevanje propisne odgovornosti? Apsolutno. Jer ako navijači ne budu postavljali teška pitanja, ko će? Ponekad se pitam da li su ljudi koji vode ovaj klub postali toliko opušteni jer prihod kaplje čak i kada nisu ni blizu vrha, pa ih to i ne plaši. Mislim da to treba da užasne svakog navijača Junajteda. Mančester Junajted nije izgrađen da bi ljudi imali unosan biznis i povremeno se setili da se u nedelju igra fudbalski meč. Ovo je fudbalski klub. Počnite tako da ga tretirate. Ako ne možete, sklonite se s puta i pustite nekog drugog ko stvarno razume šta znači preuzeti odgovornost", zaključio je Kin.
Mančester Junajted do odlaska na međunarodnu pauzu očekuje u utorak meč Lige šampiona sa Romom na Old Trafordu, a potom za vikend na istom mestu i okršaj sa Aston Vilom u 10. kolu Premijer lige.